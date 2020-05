Un trabajador de una residencia, primera víctima del colectivo

Un trabajador de una residencia de la provincia de València ha fallecido como consecuencia de la covid-19, según informó la Fiscalía provincial. Se trata de la primera víctima de este colectivo en la Comunitat Valenciana. Hace unos días se notificó el fallecimiento de este empleado a la sección civil de la Fiscalía de València, organismo encargado de llevar un control sobre estos centros para proteger a uno de los colectivos más vulnerables frente al coronavirus.

Se han cursado en la última semana 26 nuevas investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia del coronavirus, de modo que ya son al menos 160 pesquisas, que en el caso de la Comunitat Valenciana han sido todas archivadas salvo una remitida a la Sección territorial de Gandia.

No obstante, según confirmaron ayer fuentes del ministerio público, las diligencias no se han abierto por fallecimientos en centros de personas mayores de Gandia, sino por una denuncia particular. Todo apunta a que estas diligencias se archivarán como el resto de actuaciones. En la capital de la Safor no se ha registrado ninguna muerte en centros de personas mayores.

Son datos recabados por la Fiscalía General del Estado a 18 de mayo sobre las diligencias de investigación incoadas por el ministerio público, a las que se unen en torno a una veintena de procedimientos en marcha en los distintos juzgados del país.

Una vez más, según el informe facilitado este martes por la Fiscalía, sigue siendo la Comunidad de Madrid la que acumula más investigaciones penales abiertas, 79 en total, al sumar diez en la última semana.

Tras detectar la semana pasada una cierta estabilización en la apertura de investigaciones , en esta ocasión la Fiscalía constata un «repunte en el número de incoaciones» con 26 nuevas. Las investigaciones abiertas por la Fiscalía en los diferentes ámbitos territoriales tienen como origen denuncias interpuestas por partidos políticos, particulares o asociaciones.