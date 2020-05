La línea C1 se estrena con una puntualidad cercana al 100 %

El concejal de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha hecho balance del funcionamiento de la nueva línea C1 que atraviesa la plaza del Ayuntamiento, así como de los cambios en la red de la EMT tras los primeros días en marcha.

El edil ha asegurado que la nueva línea del centro de la ciudad, la C1, «está funcionando como un reloj, con regularidad prácticamente del 100 % y una frecuencia cada 5 minutos». «Demuestra que el diseño que se hizo fue detallado y preciso», ha asegurado.

Desde su puesta en marcha hace 8 días, la han utilizado 11.604 persones uso de la C1, y la franja con mayores viajeros es de las 10 a 13 horas. Según ha explicado el 37 % de los usuarios vienen transbordados, mientras que ese porcentaje en la totalidad de la red es del 19 por ciento, «lo que demuestra que ha tenido una buena adopción».

El concejal ha reforzado esta idea y ha explicado que el 35 % de los usuarios de C1 acceden con Bonobús, mientras que el 39 % lo hacen con Bono Oro, «lo que demuestra que el transbordo funciona y que todos la usan de manera natural».

Con todo la crisis de la covid-19, que ahora mantiene a la EMT con el 80 % de su servicio habitual, ha provocado una caída de los viajeros radical. «Ahora tenemos 80.000 viajeros diarios, mientras que lo normal en día laboral era de 330.000. Hemos crecido estos últimos días, pero estamos muy por debajo. Menos de un 25 % de lo que solíamos transportar», ha señalado.

Grezzi ha asegurado que el nuevo doble carril de la calle Colón ha conseguido que la puntualidad de las líneas que pasan por ahí aumente hasta el 95 %, y que durante la pandemia el bono sanitario ha permitido viajar a 53.116 personas gratis.

En cuanto al ERTE que no puede aplicar la EMT porque la Dirección General de Trabajo lo ha vuelto a rechazar, el concejal de Mobilitat Sostenible ha asegurado que por «indicación» del alcalde «acudiremos a los tribunales». «Los técnicos y los servicios jurídicos dicen que no tiene razón legal para ser rechazado. No está motivado el rechazo y que no se acepte el ERTE». «Pensamos que tenemos el derecho y además lo dicen las instancias legales del Ayuntamiento», ha insistido.

Grezzi asegura que la EMT está analizando qué tipos de inversiones «se pueden prescindir este año» y que si ven viable alguna «se someterá al consejo de administración». «La intención es dar el servicio de calidad», ha defendido. Por ello ha reclamado que es «de cajón» que el gobierno central que apruebe fondos extraordinarios para la empresa «porque València no es la única ciudad afectada, también lo están el metro u otros servicios metropolitanos. Esperemos que lo aprueben, sé que lo están estudiando. Tenemos 1.700 trabajadores, y el 70 % es para cubrir nóminas y el coste social». «Si eso no llega, estudiaríamos otros escenarios», sin especificarlos.

