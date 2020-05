Una baja incidencia del virus deja seis muertes en Ontinyent y tres en Xàtiva

Los datos por municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida hechos públicos por la Generalitat Valenciana sobre contagios y fallecimientos por coronavirus arrojan una incidencia baja respecto a la media estatal tanto en localidades con pocos habitantes como en las dos ciudades grandes, Xàtiva y Ontinyent, capitales de la Costera y la Vall respectivamente. En ambos casos se han contabilizado un total de casi los mismos contagios: 44 y 43, respectivamente. Ninguno de ellos derivados de las pruebas realizadas los últimos 14 días.

En cambio, en Navarrés el número de fallecimientos es igual al de Xàtiva (tres) y la localidad registra once contagios, uno de ellos durante las últimas dos semanas. Es una cifra alta puesto que la localidad de la Canal no llega a los 3.000 habitantes. El dato podría estar relacionado con la existencia de un posible foco en la residencia Gumersinda Martínez, de titularidad municipal. Es casi idéntico registro que en Agullent, en la Vall d'Albaida, con tres defunciones fruto de un total de once contagios. Este municipio cuenta con poco más de 2.400 habitantes. L'Olleria también presenta un balance algo alto, con cuatro fallecidos.

Los de ayer son números sujetos a ligeros ajustes porque, hasta el momento, la Conselleria de Sanidad facilitaba datos por departamentos de salud. Y estos no son coincidentes con las comarcas. De hecho, varios municipios de la Vall dependen de Gandia (la Safor) mientras que algunos del área de Alzira (la Ribera Alta) tienen su asistencia sanitaria en el Departamento de Xàtiva-Ontinyent, cuyo hospital de referencia para la Costera y para dichos municipios es el Lluís Alcanyís de Xàtiva. Ayer no es que la conselleria facilitase las cifras por comarcas, sino por municipios. Y este diario las publica agrupadas por comarcas. En ese último balance serían 34 el total de muertes. Pero como departamento, el último dato era de 39.

La gerente del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, Margarita Llaudes, explicó ayer a Levante-EMV, que las cifras «corroboran» las que ya se manejaba por departamentos, y éstas son «bajas», dijo. «Ha habido pocos contagios, ha estado todo muy controlado y se ha trabajado muy bien la trazabilidad», destacó Llaudes, quien también quiso resaltar las medidas tomadas en cuanto a la reorganización asistencial como, por ejemplo, la conversión del gimnasio del Alcanyís en un espacio de ingreso así como la ampliación de camas UCI.

Precisamente respecto a la UCI, la gerente dijo que desde el día 11 ya no hay ningún paciente covid en intensivos. «Y desde hace más de una semana, ningún paciente covid ingresado», añadió. «Hay que dar gracias a los profesionales sanitarios, que han hecho una labor increíble», señala. «Y hay que dar la s gracias también a la población, que cumplió a rajatabla» el confinamiento. «Que la gente sepa que eso ha sido clave», remarcó.