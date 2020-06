61 nuevas plazas de salud mental y normas para la noche de San Juan

La consellera de Sanidad Ana Barceló anunció ayer la creación de 61 plazas en Salud Mental para «atender los efectos del impacto del coronavirus en la sociedad y avanzar en la implantación de la Estrategia de Salud Mental de la Comunitat Valenciana». La gestión de la poscrisis se reforzará así con 8 plazas de psiquiatra, 15 de psicología, 18 de enfermería especialista en salud mental, 11 terapeutas ocupacionales y 9 trabajadores sociales. Barceló también anunció la «recuperación de la actividad quirúrgica programada con la Cirugía Mayor Ambulatoria, el reinicio de actividad en los centros de especialidades o la reapertura de los centros de atención primaria que cerraron durante la epidemia». Preguntada por la decisión de los ayuntamientos de celebrar la festividad de San Juan y la posibilidad de celebrar partidos de fútbol con público, Barceló se mostró prudente. Respecto a la festividad en las playas, la Conselleria de Sanidad «dictará recomendaciones para que no se produzca ninguna situación no deseable» y confió en que los ayuntamientos actuarán «dentro de sus competencias y ejerciendo esa responsabilidad» regulando el acceso porque «no puede ser una situación no controlada». Respecto a los partidos se mostró partidaria de que se hagan sin público y a puerta cerrada.