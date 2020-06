València prohíbe la fiesta de San Juan

El Ayuntamiento de València anunció ayer la prohibición de toda actividad en la playa la noche de San Juan, una de las más esperadas y concurridas del año. El motivo es no poder garantizar la seguridad de las personas en plena epidemia de coronavirus, por lo que se montará un fuerte dispositivo policial que impedirá el acceso de personas a la arena.

El anuncio lo realizó ayer el vicealcalde y portavoz del gobierno municipal, Sergi Campillo, quien explicó que la medida se había adoptado en la Comisión de Seguimiento de la Covid-19 celebrada ayer. A su juicio, es la opción «más prudente» ante la actual crisis sanitaria. «Era lo más prudente este año -afirmó el edil- teniendo en cuenta que se trata de una celebración que podría ser masiva y que se han suspendido las Fallas, previstas para julio, y otras fiestas» de la ciudad.

Asimismo, el responsable municipal explicó que desde la Concejalía de Protección Ciudadana se trabaja en la preparación de «un dispositivo especial de Policía Local» para asegurar que no se produce por San Juan ninguna hoguera ni celebración en las playas de la capital valenciana. A este operativo se sumará, además, un «pequeño» dispositivo de limpieza «por si hay algún despistado».

La vigilancia se aplicará en todas las playas de València, pero especialmente en las urbanas, en la zona norte, dado que en la zona sur está siempre prohibida la celebración de San Juan por encontrarse próximas o dentro del parque natural de La Albufera.

El Concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, explicó a este periódico que el dispositivo será importante y que se sancionará a quienes se salten la prohibición.

En este momento, según dijo, los equipos jurídicos trabajan en la fórmula que permita bloquear los accesos a la playa y poner multas. «Hay que tener en cuenta que el día 21 puede terminar el estado de alarma y el día 23 ser un día normal en el que no le puedes prohibir a una persona que vaya a la playa a mojarse los pies. Les puedes prohibir que hagan hogueras porque eso no es una prohibición sino una excepción a una norma existente, pero no puedes decirle que no entre a la arena», explicó Cano, quien asegura que esa directiva estará lista en las próximas semanas.

«Lo que tiene que tener claro la gente es que este año no hay San Juan en la playa y que habrá sanciones», explicó el concejal de Protección Ciudadana, quien se mostró preocupado con el dispositivo porque «es más difícil impedir un fujo de personas que regularlo».

La decisión de València ya tiene antecedentes en otras poblaciones de la Comunitat. La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, también ha anunciado esta semana la suspensión de San Juan al no poder garantizar la seguridad.