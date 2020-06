Los insultos racistas de un mosso a un joven: "Eres un mono, negro de mierda"

La entidad SOS Racismo ha hecho público este lunes un audio en el que se escucha a un agente de los Mossos d'Esquadra -según lo identifica la organización- que profiere repetidos insultos racistas a una persona, entre ellos "eres un mono" o "negro de mierda".



En un comunicado, SOS Racismo indica que los insultos fueron lanzados contra Wubi, "un joven de 20 años" que se encontraba entonces "en una pequeña localidad del Bages", en la provincia de Barcelona.



Fue el propio Wubi quien grabó el audio de la escena, en la que, además de ser objeto de insultos y amenazas del tipo "la próxima vez que veas a la policía corre, pero intenta irte más lejos de África", denuncia que fue escupido y pateado.







#COMUNICAT

La brutalitat, normalització i impunitat del #RacismePolicial, relat d'un cas.



El cap dels @mossos, Eduard Sallent, ha admès recentment que existeix un "biaix ètnic" en el camp de les identificacions policial. Entendre i normalitzar el racisme policial i...

*Fil pic.twitter.com/HFMxbZjAZN — Sos Racisme Cat (@SOSRacis) June 15, 2020

en un momento, a lo que el citado agente contesta: "No eres humano, tú eres un mono. Negro de mierda".ElPor este caso, el juzgado de instrucción 5 de Manresa (Barcelona) abrió en febrero de 2019 una, a raíz de la denuncia del entorno de la víctima, por un delito de lesiones y otro contra la integridad moral, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.Los seis agentes fueron citados como investigados en el juzgado en octubre del pasado año y se acogieron a su derecho a no declarar en este procedimiento, que sigueTras ese episodio, sucedido en el marco de una intervención policial durante un desahucio el 10 de enero de 2019,en calidad de denunciado por unante el juzgado número 5 de Manresa, un procedimiento finalmente archivado, según Sos Racismo.Wubi contactó con la abogada y técnica del Servicio de Atención y Denuncia de SOS Racismo Marilda Sueiras y el caso se encuentra ahora, según el comunicado, en fase de instrucción judicial, si bien mientras tanto los agentes, denuncia la entidad.La familia de Wubi y Sueiras llegaron a mantener una reunión con el comisario Josep Codina en la que, según la versión de SOS Racismo, éste afirmó que "no se podía emprender ninguna actuación contra los agentes mientras el procedimiento penal siguiera en curso".La entidad sostiene que este episodio demuestra quepara frenar la "impunidad, racismo y corporativismo policial" imperantes.Señala asimismo que su Servicio de Atención y Denuncia ha recogido, pero que solo en cuatro ocasiones estos han conllevado condenas penales, "y en ningún caso se ha reconocido el racismo".Por su parte, fuentes de los Mossos d'Esquadra han indicado a Efe queabierto por un juez de Manresa sobre este presunto caso de racismo.Paralelamente,ante los propios Mossos d'Esquadra, por lo que la División de Asuntos Internos (DAI) abrió una información reservada para intentar aclarar lo ocurrido, si bien está a la expectativa de la evolución de la investigación judicial.Por contra, el colectivo Iridia, de defensa de los Derechos Humanos, ha pedido a los Mossos que retiren cautelarmente del servicio los agentes involucrados hasta que haya una sentencia en firme.