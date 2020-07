La covid-19 no causó las lesiones en piel y manos de niños

El Servicio de Dermatología del Hospital La Fe de València no ha identificado la Covid-19 como causante de las lesiones dermatológicas analizadas en pies y manos de niños, según señala en un editorial y un artículo científico prospectivo publicado en la revista «Journal of American Medical Association (JAMA) Dermatology» sobre estas heridas y su posible relación con el coronavirus. Los autores han analizado una serie de 20 niños y adolescentes de entre uno y 18 años, atendidos en La Fe durante el mes de abril, en quienes no han identificado el coronavirus como causante de ninguno de estos casos. Estas conclusiones coinciden con estudios similares publicados que se citan en el editorial de este mes de la revista JAMA y que apuntan a continuar con la investigación para detectar la posible causa.



Durante el estado de alarma y el confinamiento, se observó el aumento de atenciones en Urgencias por la aparición de lesiones cutáneas similares a sabañones, especialmente en las manos y pies de niños y adolescentes, que se identificaron como posible síntoma asociado a la infección por coronavirus. Se llevó a cabo un seguimiento de los pacientes y las pruebas de coronavirus fueron negativas. Y todos han tenido una evolución favorable.

