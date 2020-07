Derivan médicos de otras áreas a Urgencias por la falta de profesionales para contratar

Facultativos de Medicina Interna, Neumología, Digestivo, Cardiología, Oncología o Reumatología del Hospital Doctor Peset de Valencia van a tener que hacer de forma obligada guardias en el servicio de Urgencias este verano ante la imposibilidad del departamento de salud de contratar a suficiente personal especializado para cubrir las vacaciones. El motivo no es otro que la falta de profesionales en bolsa: no quedan especialistas que contratar después del refuerzo que ya se ha realizado aquí y en el resto de autonomías tras cuatro meses de pandemia de coronavirus.

Así se detalla en un escrito remitido a los jefes de servicio de cada una de estas áreas (hasta once diferentes) por parte de la directora médica y que está fechado el pasado 8 de julio. Los nombres de los seleccionados debían de estar ayer viernes sobre la mesa para hacer una guardia por mes, julio, agosto y septiembre «ante la imposibilidad de cubrirlas por no haber facultativos en la bolsa de trabajo». Es la solución que han tomado en el departamento ante un problema del que venía avisando desde hace semanas trabajadores y sindicatos, que pidieron acelerar todo lo posible el plan de vacaciones y las contrataciones que llevara aparejadas para no quedarse con las manos vacías, como ya está sucediendo.

La propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, reconocía el jueves en rueda de prensa que las bolsas de trabajo donde se apuntan los profesionales para ir siendo contratados estaban «agotadas» lo que puede poner en peligro, como ya está sucediendo, que los diferentes departamentos puedan incorporar a todos los trabajadores que crean necesarios, algo que lleva prometiendo la Conselleria de Sanidad desde hace semanas.

De esta forma, la voluntad política está y también la disponibilidad económica -la Conselleria de Sanidad ha mantenido los 62 millones de euros par el plan de vacaciones además de los refuerzos ya contratados desde el marzo- pero el objetivo se diluye cuando llega la hora de la contratación: en muchas especialidades no queda personal porque, además, muchos se han ido a otras comunidades con mejores -o más tempranas- ofertas.

La Comunitat Valenciana, tal como han apuntado en varias ocasiones desde los sindicatos, se ha visto incluso más perjudicada precisamente porque ha llegado tarde a este «mercadeo» de profesionales entre comunidades autónomas.

El que se agoten las bolsas no es algo nuevo, aunque la pandemia lo ha agravado. Existen especialidades médicas «deficitarias» desde hace años como Anestesiología, Pediatría o Médicos de Atención Primaria hasta tal punto que en veranos anteriores y sin pandemia de por medio, Sanidad ha llegado a autorizar la contratación de médicos licenciados pero sin la preceptiva especialidad para poder cubrir huecos o poder abrir consultorios de verano que, de otra manera se quedaban cerrados. Justo antes de la pandemia, la conselleria aún tenía pendiente de cumplir con su promesa de reforzar la Atención Primaria con 307 plazas más precisamente, por las dificultades para encontrar perfiles como pediatras.



Los MIR irán a la huelga

La dirección del Doctor Peset ha optado por derivar a sus propios profesionales desde otras áreas y especialidades pero otros departamentos han echado mano de los estudiantes de residencia -los médicos MIR- para completar esas planillas en Urgencias y sin la debida supervisión que deben tener en todo momento, algo que ha generado malestar tanto entre estos médicos todavía sin especialización como entre sus compañeros de los hospitales.

Por este y otros problemas a nivel salarial, formativo y social, los estudiantes MIR se han unido ante la falta de respuesta de sus reivindicaciones. De heho, a última hora de la tarde, el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) convocaba una huelga indefinida en todos los servicios públicos sanitarios a partir del 21 de julio y hasta que la Conselleria atienda a reivindicaciones como la equiparación de la jornada y descansos con la de un médico adjunto y la equiparación salarial con las demás CCAA.

Desde el grupo parlamentario del Partido Popular, su portavoz de Sanidad José Juan Zaplana pedía ayer a la consellera Ana Barceló que tomara «las riendas» y acabara con este «reino de taifas» en el que cada departamento «se buscaba su solución porque están poniendo en peligro a los profesionales y la atención que se presta a la población».