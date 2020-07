Siete ingresos en hospital, dos en la UCI, desde el viernes

Los nuevos casos confirmados no son únicamente casos leves o con la enfermedad ya superada. En la última actualización ofrecida por la Conselleria de Sanidad se confirma que las personas ingresadas a causa de la covid-19 han aumentado en siete pacientes más en los últimos tres días: cuatro en ingresos en la provincia de Castelló que mantiene a 15 pacientes afectados por la covid-19, uno de ellos en la UCI (unidad de cuidados intensivos) desde este fin de semana, ya que el viernes Castelló no tenía personas ingresadas en las unidades de críticos; dos hospitalizaciones más en la provincia de Alicante que mantiene a 20 personas ingresada, cuatro de ellas en la UCI (las mismas que el viernes). Por último, la provincia de València también ha sumado una hospitalización más por lo que 27 pacientes precisan atención especializada para la luchar contra el SARS-CoV-2 y dos personas han ingresado en la UCI este fin de semana (donde el viernes no había pacientes covid).