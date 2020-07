Mano dura de la Policía Local con la mascarilla: 65 multas en un solo día

El Gobierno local ya ha ordenado a la Policía Local que multe sin contemplaciones a quienes no cumplan con las normas sanitarias propias de la nueva normalidad, como el uso de la mascarilla obligatoria. El pasado viernes, en una única jornada, los agentes ya interpusieron 65 denuncias a personas que no llevaban mascarilla y no guardaban la distancia de seguridad; frente a las 16 actas tramitadas el pasado fin de semana.

El viernes el concejal de Seguridad Ciudadana, Nacho Arnau, informó que desde que se levantó el estado de alarma, es decir, durante la nueva normalidad, la Policía Local ha sancionado a 230 personas. También dijo que tanto la Policía Local como la Nacional han reforzado sus patrullas en la calle a partir de este fin de semana, sobre todo en los locales de ocio nocturno. La Local lo hace con cinco patrullas.

Por otra parte, además del virus, en Gandia también hay que lidiar contra la pandemia de bulos y «fake news» en redes sociales, que se han cebado con determinados restaurantes, hasta el punto de que sus propios dueños han tenido que salir al paso con desmentidos a través de la misma vía. Y es que en ocasiones los negocios cuyos gerentes o trabajadores han sido obligados a guardar cuarentena preventiva han tenido que cerrar no por orden de Salud Pública, sino porque no tenían personal de relevo para seguir con su actividad. ¡

La alcaldesa, Diana Morant, pidió no estigmatizar, ni a los infectados ni a los negocios donde trabajan. «El virus está en las personas, nos puede pasar a cualquiera, y puede llegar a sus contactos. Por eso cuando se produce un positivo las personas del entorno deben guardar cuarentena, pero debe quedar claro que el ayuntamiento no ha cerrado locales», señaló.

Este llamamiento también llegó desde la asociación de hostelería, DestíSafor, e incluso desde la patronal comarcal. La Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) apeló, a través de un comunicado, a la «solidaridad con los empresarios de la comarca», a la hora de informar sobre el coronavirus, «evitando los alarmismos y la desinformación que tanto están perjudicando a los sectores empresariales en esta etapa tan delicada por la situación excepcional que estamos viviendo».