Hasta 100 euros de multa por no llevar mascarilla

La multa máxima por no llevar mascarilla en la Comunitat Valenciana será de 100 euros. Es lo que prevé el borrador del decreto ley que mañana aprobará el Consell y al que ha tenido acceso este diario. El documento fija el régimen sancionador específico contra incumplimientos de las medidas de sanitarias y lo hace con esa figura legal para garantizar «el inmediato cumplimiento de las medidas de prevención y contención» del virus. La Generalitat regula así a nivel autonómico una normativa que mira de reojo al ocio nocturno, protagonista de algunos de los focos más importantes. De hecho, el borrador estipula tres grados de infracciones -leve, grave y muy grave- y reserva las más duras para aplicarlas contra cualquier establecimiento que incumpla las limitaciones de aforo o las condiciones de higiene y desinfección, especialmente si en el local se encuentran menores de edad o mayores de 65 años.

Para asegurar el cumplimiento de esta normativa, el Consell ha querido implicar a todas las fuerzas de seguridad: Policía Nacional, local, autonómica y Guardia Civil. Así se acordó en el pacto sellado el miércoles entre el presidente Ximo Puig; la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo; la delegada del Gobierno, Gloria Calero y los máximos responsables de los cuerpos policiales.



El foco puesto en empresas

El decreto fija como leve el incumplimiento del uso de mascarilla, la falta de información de los establecimientos a sus usuarios sobre las normas sanitarias y la ausencia de elementos de higiene y protección en espacios que afecten a menos de 15 personas. Estas infracciones oscilan entre los 60 y los 600 euros, si bien el texto aclara que el «máximo» por no portar mascarilla será de 100 euros.

Solo contempla otro tipo de sanciones a ciudadanos, que podrían ser graves o muy graves, en otro capítulo: participar en fiestas, reuniones «o cualquier otro tipo de acto equivalente» que conlleve aglomeraciones que impidan el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por Sanidad. La presencia de menores o personas de más de 65 años es el agravante. Las multas graves podrán llegar a los 300.000 euros y las muy graves, a los 600.000. En cuanto a los establecimientos, también se contemplarán como incumplimientos graves o muy graves -de nuevo dependiendo de la presencia de menores o personas mayores- saltarse las limitaciones de aforo, no respetar las distancias de seguridad entre mesas, no limpiar o desinfectar adecuadamente o, en clara referencia a las discotecas, no inhabilitar la pista de baile para ese uso.

Según los datos del Centro de Coordinación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que aglutina a 258 Policías Locales, desde el viernes -un día antes de hacer obligatorio el uso de mascarilla- y hasta el mediodía de ayer, se han realizado 133 intervenciones bajo el epígrafe 'sanitario'.