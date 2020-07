Una discoteca de València suspende su actividad tras el positivo de doce empleados

Una docena de trabajadores de las discotecas Mya y l'Umbracle ha dado positivo por coronavirus, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de la empresa de ocio nocturno. Tras estos casos, la sociedad optó por suspender la actividad como medida de precaución y permaneció cerrada la pasada noche. Según explicaban desde la empresa, todo se destapó el jueves por la mañana, cuando uno de los empleados comunicó que tenía síntomas compatibles con la enfermedad, pues se encontraba mal y con fiebre. Desde Mya aconsejaron al trabajador que acudiera al Hospital Imed, en Burjassot, para que le realizaran las pruebas de covid-19. El resultado fue positivo.

Ante esta revelación, desde Mya se contactó con los 54 empleados que debían trabajar en la misma noche de este jueves para que acudieran al centro hospitalario a realizarse la prueba. Solo una persona dio positivo, aunque se trata de una empleada que había pasado el coronavirus semanas atrás. Ambos locales abrieron sus puertas con normalidad con la plantilla convocada.

El viernes, la empresa realizó el mismo protocolo. Convocó a los 87 empleados de esa jornada -todos distintos a los del día anterior- para que un laboratorio practicara los análisis. Esta vez se detectaron once positivos. Desde Mya señalan que estas personas se encuentran aisladas en sus casas y ya no acudieron a sus puestos de trabajo en la noche del viernes. Los que dieron negativo, sí.

«No sabemos si estas personas se han contagiado aquí o en otro lugar», indicaron, ya que el último día que abrió el local (antes de este jueves) fue el sábado de la semana pasada, día 18 de julio. En este sentido, explicaron que ayer por la tarde responsables de la conselleria se pusieron en contacto con la empresa para comunicarles que se ha aplicado el protocolo y todas las pertinentes labores de rastreo.

Desde Mya aseguran que «somos la empresa de ocio más segura de España» y que desde la nueva normalidad «por la seguridad de nuestros empleados y nuestros clientes, hemos aplicado a rajatabla todos los protocolos, con mascarillas, distancia de seguridad y geles hidroalcohólicos», afirman.

Con los doce positivos entre la plantilla, registrados entre diferentes áreas de la sala, la empresa meditaba ayer si abrir o no. Finalmente, a primera hora de la tarde, «con el objetivo de facilitar la labor de rastreo y de garantizar al máximo los protocolos de seguridad que viene desarrollando la sala Umbracle», se decidió «suspender la actividad del local para poder garantizar la actividad del establecimiento con total seguridad para sus clientes y trabajadores», indicaron.



El debate se agranda

Este caso no hace más que echar leña al fuego de un debate que se extiende por la Comunitat y por todo el país: qué hacer con el ocio nocturno. Aquí el Consell ha optado por no actuar de forma generalizada contra este tipo de establecimientos para no «estigmatizarlos». Sin embargo, las posiciones de otros municipios son distintas. De hecho, el alcalde de València, Joan Ribó, abría un frente con la Generalitat el viernes, cuando solicitaba el cierre total de discotecas y bares de copas. Dénia también lo ha pedido, mientras ciudades como Oliva, ante la imposibilidad de regular este ámbito por sí solas, han optado por pedir a estos establecimientos que cierren a las 22 horas.

Mientras, en España las medidas aplicadas por las autoridades son variadas. Cataluña o Murcia han aplicado una clausura total, Aragón y Baleares en zonas conflictivas concretas mientras Cantabria y Navarra han adelantado la hora de cierre de estos locales a las dos de la madrugada.