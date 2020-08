El fin de semana deja 523 nuevos casos y un fallecido en la Comunitat Valenciana

La actualización de datos de la pandemia tras el apagón informativo que la Conselleria de Sanidad viene aplicando desde hace un mes durante los fines de semana conlleva un habitual repunte de cifras los lunes posteriores. Ayer volvió a suceder, pero superando todos los registros de un inicio de semana desde que el ministerio implantó este silencio los sábados y los domingos. Ayer, la Conselleria de Sanidad reportó un nuevo fallecimiento en una residencia -el viernes se reportó el primero en uno de estos centros de mayores tras 35 días sin registrar defunciones-, 523 nuevos positivos y otros 13 brotes desde la última actualización oficial.

Todos estos registros pulverizan los que se venían acumulando los lunes de julio debido a estas actualizaciones tras tres jornadas: Hace tres semanas fueron 54 casos; hace 14 días, 171 y la pasada semana, 330. Con todo, los casos activos en la Comunitat Valenciana se disparan a 1.663, un 24,29 % más que el viernes y cuatro veces más que hace dos semanas.

Asimismo, la tendencia en los ingresos continúa al alza. Los hospitales valencianos llevan reflejando el aumento de la pandemia en las últimas semanas. Las personas ingresadas actualmente en estos centros son 117, un 23,16 % más que el viernes y se han duplicado en los últimos 14 días. Por otra parte, las UCI mantuvieron ayer el número de personas ingresadas en ellas, doce.

Valencia comanda la escalada



Los datos más preocupantes, en la línea de las últimas semanas, volvieron a registrarse en la provincia de Valencia. Aquí se aglutinan 359 de los nuevos positivos del fin de semana. En Castelló se detectaron 39 y en Alicante, 121. Este dato también repercute en la presión hospitalaria, ya que más de la mitad de las personas ingresadas lo están en centros de la provincia de Valencia (66).

La misma dinámica se observa en los brotes detectados en estas últimas 72 horas. De los 13 nuevos, once se concentran en Valencia y dos en Alicante. Sanidad no reportó ningún foco nuevo en Castelló. Los de Alicante tuvieron lugar en Almoradí y en Orihuela. El primero afecta a cinco personas y según la conselleria es de «origen extracomunitario». Por su parte, el de Orihuela contabiliza seis personas positivas y está ligado al «ocio». Aquí Sanidad no aclara si es nocturno.

Tipología de los brotes



En cualquier caso, dentro de la doctrina imperante en el Consell de «no estigmatizar» a este sector, el departamento que dirige Ana Barceló alertó ayer de que el 36,5 % de los brotes y los casos nuevos se están produciendo en «reuniones de familiares y amigos», el 17,6 % en espacios de ocio, el 15 % en el ámbito laboral y el 12 % en residencias de mayores. Sin embargo, Sanidad no detalla el porcentaje de positivos que provoca cada uno de estos ámbitos, donde las discotecas funcionan como catalizadoras del contagio y complican tanto la detección precoz como el rastreo aunque supongan un menor porcentaje en el total de focos. Conselleria también remarcó que en un 49,2 % de los casos, los afectados por brotes son de edades comprendidas entre los 15 y los 34 años.

De los once detectados en la provincia de Valencia, nueve están ligados al ámbito social y dos, al laboral. Sanidad registró cinco en el municipio València (cuatro sociales y uno laboral) con 17 personas implicadas; uno en Torrent (cinco casos); uno en Mislata (siete), uno en Gandia (cuatro), uno en Meliana (cuatro), uno en Tavernes Blanques (tres) y uno en Burjassot (seis).

La Conselleria también informó en su actualización de ayer sobre las personas migrantes arribadas durante el fin de semana a la costa alicantina. Dos de ellas han dado positivo y se encuentran aisladas en el Hospital General de Alicante, mientras el resto, que ha dado negativo, se encuentran en el hospital de campaña.

En cuanto a la evolución de las residencias, las cifras que llegan desde estos centros también apuntan a un empeoramiento de la situación. Además de la persona fallecida, el viernes había una docena de centros con «algún caso» de covid confirmado, este lunes Sanidad elevó a 16 las residencias con positivos: una en Castelló, siete en Alicante y ocho en Valencia. Es decir, durante el fin de semana el virus ha entrado en tres centros alicantinos y uno valenciano. Además, se han detectado en ese plazo 12 nuevos casos, siete en residentes y cinco en trabajadores.

En paralelo, ayer se conoció que la Comunitat Valenciana es la autonomía que más tarda en pagar las facturas al sector de la tecnología sanitaria, con 172 días de demora, frente a los 87 de media en España. Además, también es la comunidad que más debe, con 224 millones de euros.