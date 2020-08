Un residente y un segundo trabajador dan positivo en el geriátrico de Dénia tras hacerse 143 pruebas

El protocolo para neutralizar un posible foco de coronavirus en la residencia de mayores Santa Llúcia de Dénia, que es de titularidad municipal, ha funcionado. El lunes por la tarde un trabajador informó de que había dado positivo en coronavirus. En seguida se confinó a todos los ancianos en sus habitaciones. A todos ellos, así como a la totalidad de la plantilla, se les ha hecho pruebas de PCR. Se han realizado 143, 79 a residentes y 64 a trabajadores.

El ayuntamiento informó ayer de que un residente y un segundo trabajador se han contagiado. La persona mayor presenta una carga vírica muy baja y no manifiesta síntomas. De ahí que se le vaya a repetir el test para confirmar el diagnóstico. Mientras, el segundo empleado infectado no tiene síntomas. Está aislado en su casa. El primer contagiado no desarrolló tampoco síntomas severos. A todos los empleados que estaban en contacto con él se los ha puesto en cuarentena.

Esta residencia se anticipó en confinar a los ancianos en sus habitaciones antes de que se declarara el estado de alarma. Logró que durante los momentos más duros de la pandemia no se produjera ningún contagio. Se blindó contra el virus. Tras el positivo el lunes de un trabajador, se cancelaron inmediatamente todas las visitas. La directora, Eva López, y la concejala del Mayor, Elisabeth Cardona, se reunieron con los familiares y les informaron de que se iban a hacer test masivos.

Mientras, tras dos meses de que en la UCI del hospital de Dénia se diera el alta al último paciente con coronavirus, ahora ha ingresado otro contagiado, un vecino de Sagra de 38 años. Evoluciona bien. En su entorno familiar se han producido otros 5 contagios. Están aislados en sus casas.