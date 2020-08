Logran describir la distribución del helio en la atmósfera solar

En un paso importante para comprender el origen y la aceleración del viento solar, astrónomos estadounidenses han logrado identificar la distribución del helio en la atmósfera solar. El helio ocupa el segundo lugar entre los elementos más abundantes en el universo, siendo superado únicamente por el hidrógeno.

Científicos de la NASA han hallado nueva información sobre la cantidad y la distribución del helio en la atmósfera solar, un dato difícil de conseguir por la complejidad en el proceso de medición. Ahora, con las estructuras de helio halladas por el cohete sonda Herschel de la agencia estadounidense será posible conocer más sobre el viento solar, la corriente de partículas cargadas liberadas desde la corona solar.

Las mediciones que existían hasta el momento sobre la presencia de helio en el viento solar no alcanzaban a contentar a los científicos. Existían dudas sobre una gran cantidad de helio faltante, que según diferentes hipótesis podría encontrarse en la capa atmosférica externa o corona solar, o incluso en zonas más profundas.

De acuerdo a una nota de prensa, los datos que ha recabado Herschel hacen posible hallar más precisiones sobre la cantidad de helio presente en el Sol y su distribución. El descubrimiento complementa los resultados difundidos recientemente en torno a la misión de cohetes sonoros lanzada por la NASA en 2009, precisamente con el objetivo de estudiar el helio en la atmósfera solar extendida.

El mapa global completo aportado por dicha misión y la información que ha entregado la última investigación del cohete sonda Herschel cambiarán el panorama en torno al estudio del viento solar. Todo indica que ahora los científicos podrán determinar con mayor precisión el proceso de aceleración del viento solar, o por lo menos acercarse a una explicación más completa.

Distribución del helio en la atmósfera solar. Foto: NASA.

El helio y el viento solar



Los elementos más livianos que componen el viento solar, como los protones de hidrógeno ionizados, son impulsados solamente gracias al calor del astro rey. Otros elementos de mayor peso, como el helio, requieren de la ayuda de otros procesos para salir despedidos del sol en la forma de un viento supersónico. Este punto es precisamente el que los científicos necesitan explicar y entender al detalle.

Yendo concretamente a las observaciones realizadas por el cohete sonda, es necesario indicar que los datos muestran que el helio no se distribuyó uniformemente alrededor de la corona solar, como se pensó en algún momento. La región ecuatorial casi no presenta helio, mientras que los sectores en latitudes medias muestran una mayor cantidad de este elemento.

De acuerdo a los astrónomos, estos datos confirman que la proporción de helio se encuentra directamente relacionada con el campo magnético y la velocidad del viento solar en la corona. Además, la información permite llegar a una conclusión trascendente: la atmósfera solar presenta un comportamiento mucho más dinámico con relación a lo indicado por las teorías vigentes hasta hoy.

Sin embargo, queda para el futuro un gran desafío: comprender las causas exactas de las diferentes acumulaciones de helio en cada área solar. Los científicos planean realizar más observaciones con este fin utilizando dos nuevos instrumentos, que viajarán a bordo del Solar Orbiter, el satélite científico de observación solar desarrollado en conjunto por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA.

Referencia

Global helium abundance measurements in the solar corona. Moses, J.D., Antonucci, E., Newmark, J. et al. Nature Astronomy (2020).DOI:https://www.doi.org/10.1038/s41550-020-1156-6