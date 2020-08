Sanidad admite que no hay médicos ni enfermeros

La Conselleria de Sanidad ha reconocido los problemas que están encontrando este año para cubrir el grueso de plazas creadas tanto en sustituciones de verano como en el resto de categorías aunque no han aportado cifras concretas de en qué porcentaje se han cubierto o no. A preguntas de este diario,desde la administración defienden que los 4.000 contratos covid-19 que se hicieron al principio y los eventuales del plan de vacaciones se han ejecutado «en su gran mayoría con normalidad» gracias a las bolsas de contratación «ordinarias y extraordinarias». Eso sí, admiten que hay categorías «principalmente de facultativos especialistas, médicos y enfermeras/os para las que se han agotado las bolsas tanto en nuestra Comunitat como en el resto», principal motivo de que no estén llegando, realmente, todos los refuerzos prometidos a la Primaria y para los que hay presupuesto.

«La Dirección General de Recursos Humanos está realizando y realizará todos los esfuerzos posibles para la cobertura de todas las plazas creadas», insistieron. Aún así defienden que las plazas, aunque no ocupadas, sí están creadas, «para poder dar una respuesta rápida en caso de rebrotes o situaciones que así lo requieren dependiendo del momento de la pandemia».

Pese a las peticiones de este diario, Sanidad no concretó tampoco cuántos de los 1.210 puestos de rastreador están realmente ocupados. Según la consellera, Ana Barceló, son 593 en la provincia de Valencia, 422 en la de Alicante y 195 en la de Castelló pero su cobertura real se desconoce.