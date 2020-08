Barceló pide "disculpas" por los problemas en los centros de salud de la C. Valenciana

«Pido disculpas a los ciudadanos por la complejidad (para acceder a los centros de salud y los retrasos que sufren los pacientes). Pido comprensión para los profesionales, si no contestan al teléfono es porque están trabajando, se están dejando la piel para atender las necesidades que estamos teniendo. Seguimos trabajando en nuevas herramientas pero no podemos tener más profesionales donde no los hay». Con estas palabras, la consellera de Sanidad, Ana Barceló pedía disculpas ayer a los ciudadanos valencianos ante el colapso en la Atención Primaria denunciado por los propios profesionales y que están dejando demoras en las citaciones (incluso las telefónicas) y todo por la falta de personal para cubrir todas las plazas de refuerzo y de vacaciones prometidas en su día.

En este sentido, Barceló insistió (tal como fuentes de Sanidad confirmaron a este diario el domingo) que las bolsas de médicos especialistas y enfermería «están agotadas. No hay paro» y aportó las cifras de plazas cubiertas. Según apuntó 7.023 creadas desde el inicio de la pandemia de las que están ocupadas 6.388, la mayoría, más de 4.000 en contratos para los hospitales. Las cifras «flaquean», sin embargo, en los refuerzos y contratos para sustituciones de verano, porque cuando se ha querido ir a contratar a más personal, se ha visto que no había lo que está comprometiendo el día a día de los centros de salud.

Según Barceló, «hay 197 contratos» cubiertos de refuerzo en Atención Primaria, aunque desde la conselleria se prometieron 422. Del mismo modo, en contratos de vacaciones había presupuesto para 9.000 plazas pero están cubiertas «4.234, 3.371 en atención especializada (hospitales) y 610 en Atención Primaria». Este es el motivo, según denuncian sociedades médicas, sindicatos y los propios trabajadores del colapso a día de hoy en los centros de salud ya que incluso los rastreadores contratados para seguir al covid-19 están cubriendo bajas al no haber sustitutos. Sobre estos rastreadores, Barceló aseguró que hay capacidad aún para aumentar los contratos a 1.572 frente a los 1.240 actuales (no aportó el porcentaje de cobertura real) aunque, como ella mismo explicó no hay personal para cubrirlas.

Por otra parte desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, alertaron ayer de la cantidad de trámites burocráticos que deben de hacer a diario y que fomentan ese aumento de las agendas hasta las 50 y 60 citas diarias. Desde la entidad piden que se limite esta carga burocrática y estudian tomar medidas como limitar su trabajo a la pura atención médica.