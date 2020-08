¿Cuánto tardan los resultados de las pruebas PCR?

El aumento de casos desde principios de agosto y el atasco en los centros de salud se está dejando notar también en los tiempos de respuesta del sistema ante la covid-19. Miguel es un vecino de València que hoy está citado para hacerse su prueba PCR en el centro de salud de Pare Jofre aunque llamó alertando de que había estado con un sospechoso de ser positivo y de que había desarrollado síntomas el pasado domingo.

Desde el centro le explicaron que no podían hacerlo antes porque «no daban abasto» y el resultado no estará hasta el viernes por lo que Miguel se pasará al menos seis días en aislamiento preventivo hasta saber si está o no infectado. Según los informes oficiales del Instituto de Salud Carlos III, en la C. Valenciana la media de días que los pacientes esperan desde que tienen síntomas hasta un diagnóstico es de 3 aunque hay casos de dos y hasta de cinco jornadas.