'La Sexta Noche' recrea un botellón en pleno directo para ilustrar los riesgos ante el coronavirus

El coronavirus continúa siendo el principal tema de debate en 'La Sexta Noche', que este sábado 22 de agosto, presentado por Hilario Pino en sustitución de Iñaki López, realizó un interesante experimento: recrear en directo un botellón para ilustrar los riesgos de contagio que suponen estas fiestas.



El doctor César Carballo y el profesor José Antonio López, acompañados del periodista Antonio Pérez Lobato, pusieron en evidencia la cantidad de gestos que pueden significar un foco de transmisión del virus. Y lo hicieron junto a un decorado con un banco, botellas de todo tipo, bolsas, una pared con grafitis al fondo e incluso música para reflejar que, cuanto más sonido ambiente hay, más alto se habla y más gotículas se expulsan.



Sin duda, un experimento que buscaba concienciar sobre la peligrosidad de esta actividad en plena pandemia y que llamó mucho la atención en las redes sociales, en donde hubo reacciones de todo tipo.





#L6Nnovamosbien lo que me faltaba ver,un botellón en la sextanoche pic.twitter.com/gRxWrmtnL2

Hay un programa en Prime time... explicando cómo actuar en un botellón??? (prohibido en casi todas las CCAA hace muchos años). Cómo ponerse la mascarilla, coger los vasos, que vasos son más peligrosos... Con un médico!!! Estamos locos? No se puede hacer. Punto. #L6Nnovamosbien

#L6Nnovamosbien la explicacion del botellon ...os pensais que somos subnormales? La pandemia esta haciendo estragos en la clase laboral que no puede teletrabajar y que tiene que tomar El transporte publico en barrios masificados. Que El problema es otro: es la calidad de vida!!!!

Basta de ser políticamente correcto, a los jóvenes hay que hablarles claro, hasta que no haya vacuna no hay botellón y ocio nocturno. Ya sé que hay mucho corto de mente pero es lo que hay #L6Nnovamosbien

#L6Nnovamosbien acabo de poner la tele y me encuentro a tres iluminaos enseñándonos como hacer un botellón? Había visto ridiculeces grandes en televisión, pero esto lo supera todo

Los del botellón (jóvenes y no tan jóvenes) son insolidarios. No son inconscientes. Saben lo que hacen. Saben del peligro y no les importa. Ni les importa su salud, ni la del resto.#L6Nnovamosbien