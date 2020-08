Cuatro ayuntamientos se rebelan contra Barceló y harán PCR a los docentes

Los ayuntamientos de Sant Joan de Moró, Tírig y Peñíscola, y Torrevieja se mantienen en su idea de realizar test de coronavirus a docentes y alumnado antes del comienzo de curso, según confirmaron a Europa Press desde cada uno de estos municipios.

La Generalitat confirmaba el jueves, a través de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que no se planteaba hacer PCR «ni ningún tipo de prueba» a todos los profesores ante el inicio del curso escolar, ya que estos test se harán «cuando se necesiten, se determinen y se considere que son necesarias». Además, advertía de que notificará a cualquier ayuntamiento que anuncie pruebas masivas de ese tipo a trabajadores, como en este caso, dependientes de la administración autonómica, que «no tiene esa competencia».

Ante estas declaraciones, algunos municipios valencianos continúan con la decisión de realizar los test y así lo confirmaron a Europa Press. El alcalde de Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés, cuyo municipio anunció esta semana que haría las pruebas tanto a alumnos como a docentes y personal del colegio, sigue queriendo «hacer los test a toda la comunidad educativa para que empiecen el curso de forma segura» y reiteró que «la intención y decisión es hacerlos el próximo día 6 de septiembre». No obstante, precisó que pedirán permiso a Sanidad este mismo lunes y, si lo deniegan, presentará la petición «por escrito». Pallarés exigió al Consell que «si es competencia suya, la ejerzan y hagan test»: «Si ellos no miran por la salud de los niños y niñas de mi pueblo, tendré que hacerlo yo», recalcó

Por su parte, el alcalde de Tírig, Juanjo Carreres, también aseguró que, como primer edil, tiene «la obligación de procurar la salud de los vecinos del pueblo». En este sentido, Carreres reafirmó que realizarán test rápidos a docentes y alumnado el día 3 de septiembre, «a no ser que Conselleria me notifique por escrito que no puedo hacerlo», añadió.

Peñíscola también anunció en un comunicado que realizará test a la comunidad educativa. «Si la Generalitat no cumple con su obligación con la comunidad educativa, el Ayuntamiento de Peñíscola estará dispuesto a realizar tests y contribuir a la toma de medidas que garanticen la tranquilidad de los padres y madres en este regreso a las aulas marcado por la pandemia», aseveró en un comunicado el alcalde, Andrés Martínez.

Desde Torrevieja, el ayuntamiento asegura que va a seguir adelante con la realización de pruebas serológicas y test PCR a los cerca de 1.100 docentes del municipio. El consistorio recibió una comunicación del Consell en el que se señala que «la estrategia de vigilancia y control de la pandemia Covid-19 se ha definido siempre en coordinación con el Ministerio de Sanidad y las autonomías» y que el cribado «es una estrategia de prevención que se determina en función de la evolución de la pandemia y es competencia de la autoridad sanitaria». «Es un clamor que nuestros responsables políticos de nuestra comunidad no sean capaces de tomar decisiones como el resto de autonomías», señaló el alcalde de Torrevieja.