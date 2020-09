Derivan al hospital a seis mayores tras el brote en una residencia de Torrent

Una pequeña febrícula dio la señal de alerta y el protocolo se puso en marcha con el pertinente aislamiento del afectado y las pruebas PCR para todo el personal. Los positivos no tardaron en confirmarse por decenas, ya que la gran mayoría de los más de 30 positivos en Covid-19 que ha presentado una residencia de mayores en Torrent son asintomáticos. Ahora, desde el centro aseguran que «lo peor ya ha pasado, tras 14 días desde que se detectó el primer síntoma» y por ello piden «tranquilidad a las familias de usuarios y trabajadores porque hemos aprendido mucho, las cosas se han hecho lo mejor posible y ya estamos en la recta final tras dos semanas muy complicadas».

De hecho, de los 32 positivos detectados (el centro dispone de 50 plazas y está al 60% de su ocupación) -fuentes de Europa Press elevaron la cifra a más de 40 usuarios- seis usuarios han sido trasladados al hospital «para un mejor control ya que a pesar de dar positivo en Covid presentan otras patologías que necesitan un control riguroso desde un centro hospitalario», explicaron ayer desde la residencia de mayores.

De momento seis trabajadoras de la residencia (enfermeras) están también aisladas en sus domicilios, «aunque están a punto de darles al alta al no presentar complicaciones, pero aún tienen que dar negativo en la prueba. El resto de los 27 empleados del centro ya han dado la negatividad en las PCR. El hospital nos ha derivado personal para suplir estas bajas y ha actuado con buen criterio al derivar a las seis personas que presentaban diversas patologías para un mayor control, así que lo peor ya ha pasado y las familias han sido informadas de todo el proceso».

«¿No se van a dar cuenta?»

Una familiar de uno de los pacientes ingresados en el centro ha relatado a Europa Press Televisión que sabe lo que está pasando desde el jueves pasado aunque no pueden ver a su tío desde hace dos semanas, cuando les comunicaron que quedaban restringidas las visitas. Ahora, según relata Gloria Melero, se encuentran «encerrados en la habitación» y ella se acerca hasta el exterior del edificio para verlo, mientras él se asoma a la venta.

No obstante, subrayó que habla con él y con el centro todos los días, para que le expliquen si ha tenido fiebre o si ha pasado buena noche. Desde la dirección le preguntaron si quería que le comunicaran a su tío que había dado positivo en las pruebas, pero ella lo rechazó para que no cogiera «una depresión». En todo caso, indicó que su tío «no es «tonto»: «¿No se van a dar cuenta de lo que hay?», se preguntó, y añadió que inquirió en el centro por qué había podido ocurrir, pero le contestaron que lo desconocían. En el balance diario de Sanidad, ayer no se especificó nada sobre la situación de esta residencia.