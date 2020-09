Sanidad informa de 630 casos con diez brotes «sociales» y uno laboral

La primera semana de septiembre se cierra en la Comunitat Valenciana con un total de 4.630 casos de coronavirus detectados, tras confirmar la Conselleria de Sanidad un total de 630 positivos en las últimas veinticuatro horas.

De esta manera, desde el principio de la pandemia un total de 27.376 personas se han tenido que enfrentar a la covid-19, tras confirmarse su contagio mediante prueba PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa, una prueba que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno y confirmar si una persona está o no infectada por coronavirus. Se las considera las más fiables). A esta cantidad cabría sumar los positivos mediante test rápidos (que detectan anticuerpos producidos por el cuerpo frente al virus o proteínas del virus SARS-COV-2), aunque Sanidad no actualiza regularmente esta cifra. Ayer no se registró ningún fallecido.

Por provincias, la más castigada vuelve a ser la de Valencia con 317 positivos en toda la provincia de Valencia (por lo que suma 15.848 en total), seguida de Alicante con 243 positivos en las últimas veinticuatro horas (por lo que 8.577 desde el inicio de la pandemia).Castelló es la provincia que mejor logra atajar el virus ya que en la última actualización confirmó 49 casos, que arroja un acumulado de contagios de 2.924 positivos desde el pasado mes de marzo.

La Conselleria de Sanidad también informó de un total de «21 casos sin asignar, con lo que el acumulado de casos sin asignar asciende a 27».

De los 630 positivos confirmados ayer, la Conselleria de Sanidad achaca a once brotes un total de 58 nuevos contagios. Llama la atención que todos son de origen social, excepto uno que es de origen laboral.

Éste último se ha confirmado en Beniparrell (l'Horta) y ha afectado a un total de 18 trabajadores de una misma empresa. La ciudad de València también acumula tres brotes de «origen social» con 3, 4 y 5 positivos confirmados en cada uno de ellos.

Otros dos brotes se han confirmado en Sagunt: uno con seis positivos con origen «en el ocio local» y otro con tres contagios detectados entre amigos. El resto de contagios se han confirmado, según la información que facilita la Conselleria de Sanidad, en Benetússer (3 casos, origen social), Borriol (5 casos, origen social); Paterna (4 casos, origen social); Catarroja (4 casos, origen social) y Requena (3 casos, origen social).