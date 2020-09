Claves para usar la aplicación Radar Covid

La aplicación de rastreo de contagios promovida por el Gobierno, Radar Covid, está al caer. En los próximos días llegará a toda España tras su implantación en doce comunidades autónomas -Asturias, Aragón Andalucía, Cantabria, Madrid, Navarra, Canarias, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Murcia y Baleares-. Se espera que el despliegue nacional se lleve a cabo el 15 de septiembre, aunque ya van 3,4 millones de descargas, según datos de esta semana del Ministerio de Transformación Digital. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana esta podría llegar antes, a partir de hoy, momento en el que -como anunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig- se procederá a la firma del convenio con el Ministerio de Sanidad.

Así, y aunque el uso de la aplicación es de carácter voluntario, se trata de una herramienta más que está a disposición de los ciudadanos para protegerse del coronavirus y conocer si han estado cerca de un caso positivo. No obstante y pese a estas circunstancias, son varias las cuestiones en torno a su utilización entre la ciudadanía: ¿es segura?, ¿qué criterios sigue para rastrear?, ¿es difícil de usar?. Estas son las contestaciones a todas esas preguntas.

La aplicación Radar Covid tiene una doble función. Por un lado, sirve para que un usuario que haya dado positivo en covid lo notifique de forma anónima en la app y activar así el rastreo de contactos con alta exposición al virus. Por otro lado, funciona como un chivato que avisa a todo aquel que haya estado cerca de un infectado. Le envía una alerta con el mensaje «Has estado en contacto con una persona contagiada de covid-19» para que solicite una prueba PCR y guarde cuarentena. De ocurrir, la propia app explica todos los pasos que se deben seguir.

¿Qué criterio sigue la aplicación para considerar que ha habido un contacto estrecho? Se considera una situación de riesgo cuando los teléfonos de los usuarios han estado en contacto durante al menos 15 minutos (acumulados a lo largo del día) y a una distancia inferior de dos metros.

Conscientes de que la privacidad de este tipo de aplicaciones levanta suspicacias, la aplicación le dedica uno de los pocos botones que tiene en su interfaz. En él, deja claro que no salen datos personales del teléfono (tales como el nombre del propietario o la geolocalización), sino que sólo son códigos alfanuméricos que se renuevan cada cuatro de hora. Los servidores que los reciben actúan de transmisores que cotejan la información que toman dos veces al día, pero toda la información está encriptada. Lo resumen así: «No podemos determinar tu identidad ni saber las personas con las que has estado». De hecho, si un usuario es positivo en covid se le facilita un código alfanumérico aleatorio para introducirlo en la 'app' y no compartir información privada.

El objetivo es detectar lo más rápido posible los contagios derivados de un positivo confirmado pero, para ello, se necesitan muchas descargas. Cuanta más gente la utilice, más efectiva será. Se calcula que si la usa un 20% de la población se puede acceder a un 30% de contactos de los contagiados. En las pruebas llevadas a cabo en la isla canaria de La Gomera a lo largo de este verano se concluyó que la detección de contagios llegó a doblar a la que se podría llevar a cabo con métodos tradicionales de rastreo.

La aplicación oficial del Gobierno se llama Radar Covid, está disponible para Android e iOS y es gratuita. Una vez descargada, varias tarjetas de presentación explican su funcionamiento. Después, llega la política de privacidad. En este paso, se hace hincapié en que el uso de la app es anónimo y las alertas de un posible contacto con un positivo «se envían sin indicar cuándo y dónde se produjo la exposición». En el siguiente punto hay que activar el bluetooth, el mecanismo que usa Radar Covid para detectar si un usuario ha estado cerca del teléfono de otra persona con coronavirus. Una vez terminado el proceso de instalación no hay que hacer nada más, salvo notificar si se es positivo.

La aplicación tiene un diseño sencillo y limpio. Sobre un fondo blanco con detalles en morado, solo hay tres botones en la parte inferior: inicio, privacidad y dudas. En la pantalla principal está todo lo importante: se puede ver el nivel de exposición (bajo o alto), activar el radar covid en tu teléfono y comunicar un positivo. El botón de privacidad despliega información del tratamiento de los datos de forma muy gráfica. En el apartado de dudas, hay varios enlaces a las páginas de Sanidad con recomendaciones y noticias.

Cuidado con las aplicaciones no oficiales. Proliferan las plataformas de rastreo del coronavirus falsas que, en realidad, contienen un virus que secuestra los datos personales del usuario para pedirle luego un pago por recuperarlos. Esto ya ha ocurrido con el virus CryCyptor camuflado en una app llamada Covid Alert. La aplicación oficial se llama Radar Covid, es gratuita y nunca pide la geolocalización del usuario.