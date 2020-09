La C. Valenciana esquiva la tercera oleada de exceso de mortalidad

La Comunitat Valenciana ha sufrido desde el 20 de marzo 1.692 muertes más de las esperadas, según los datos recopilados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en base a la información que recoge a diario de 3.929 registros civiles de toda España correspondientes al 93 % de la población nacional y que, posteriormente, desagrega por autonomías. En todos los territorios ha habido exceso de mortalidad desde el mes de marzo, coincidiendo con el estallido de la pandemia en el país, pero difieren entre sí en la gravedad de la desviación y en las fechas en las que se producen. Así, según el organismo oficial, en la Comunitat Valenciana ha habido dos oleadas, una entre el 20 de marzo y el 19 de abril „con 1.392 personas fallecidas por encima de lo ´esperado´„ y una segunda entre el 28 de julio y el 15 de agosto „con un exceso de 300 muertos„. Sin embargo, el Carlos III aprecia en su último informe, que recoge datos hasta el 13 de septiembre, que a nivel estatal nos encontramos en un tercer pico que la Comunitat estaría esquivando al menos hasta el momento.

Esta tercera oleada habría empezado el 8 de septiembre y hasta el cierre del informe se habría detectado un exceso de mortalidad de 533 personas, un 9 % más. Este tercer pico está muy influenciado por la situación de descontrol de la pandemia en la Comunidad de Madrid. De hecho, solo esta autonomía y Andalucía están actualmente en esa tercera oleada de la que habla el Carlos III, pero su peso poblacional eleva la media del conjunto del país. Los datos de la capital son especialmente preocupantes, ya que está rozando el 30 % de muertes no previstas. El ISCIII se nutre del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), dependiente del Centro Nacional de Epidemiología.

La herramienta, recuerdan los expertos, está diseñada para detectar ese exceso de muertes pero no las causas de los fallecimientos que lo provocan. Así, aunque las cifras entre muertes por la covid-19 y ese exceso de mortalidad en la Comunitat Valenciana son muy similares (1.573 y 1.692, respectivamente), estas últimas no se pueden atribuir directamente al coronavirus. Especialmente en época estival, cuando como reconoce el propio MoMo, el calor se presenta como un factor fundamental. Además, este agosto ha sido el más cálido y seco en ocho años y trajo consigo una ola de calor a principios de mes que suele elevar la estadística de defunciones. En el periodo en el que el MoMo detecta esa segunda oleada en la autonomía, entre el 28 de julio y el 15 de agosto, se produjeron 300 muertes no esperadas (un 13,1 % más de las 2.581 previstas). Sin embargo, cruzando los datos con los fallecimientos por covid reportados a diario por la Conselleria de Sanidad, en ese mismo plazo solo se comunicaron nueve. Mientras en marzo y abril había un grave descontrol de la enfermedad por la falta de pruebas diagnósticas, ahora sí se tiene una mejor trazabilidad de los contagiados y si fallecen con covid o no. Estos informes semanales matizan en sus «aclaraciones metodológicas» que los datos son provisionales y están sujetos a cambios debido a las «correcciones por el retraso en las notificaciones» que reciben los registros civiles. De hecho, en el penúltimo estudio del Carlos III, publicado el pasado 7 de septiembre, se reportaban cuatro oleadas de exceso de mortalidad en la Comunitat Valenciana, mientras ahora lo reduce a dos. Lo hace tras fundir en un único pico el incremento de finales de julio y de la primera quincena de agosto, eliminando el que detectaba entre el 26 y el 30 de agosto.

La muerte sale de las residencias en verano

La covid-19 no disparó la mortalidad en la Comunitat Valenciana este verano como sí lo ha hecho en otras comunidades pero, además, ésta tuvo un comportamiento «diferente» al registrado hasta ahora. Mientras en lo peor de la pandemia y hasta mayo o junio, cuatro de cada diez muertes se registraban entre personas que residían en centros de mayores, este verano parece que la muerte «ha salido» de estos espacios sociosanitarios. Así lo avalan la comparativa de fallecidos en julio, agosto y lo que llevamos de septiembre y la situación sociosanitaria de estas víctimas de covid-19. Hasta el 1 de julio, de los 1.475 fallecidos «oficiales» por la covid-19, el 38,23 % eran personas ingresadas en algún centro de este tipo. 564 en cifras totales. Ese mes, además de bajar las cifras totales de víctimas también se invirtió la tendencia. En julio solo se registraron cuatro muertes y solo una de ellas era de una persona que vivía en uno de estos centros.

En agosto, ese porcentaje del 25 % disminuyó hasta el 16,12 %: solo cinco víctimas de las 31 reportadas oficialmente por la Conselleria de Sanidad eran residentes en algún centro sociosanitario. En lo que llevamos de septiembre, las cifras se están manteniendo. El repunte de muertes en este mes hace que ya sean 72 las víctimas acumuladas hasta el día 17 y, de ellas, 14 eran residentes, el 19,4 % del total. Este cambio de tendencia está haciendo que el peso de las muertes en residencia baje en el cómputo global: ahora suponen el 36,9 %. La explicación habría que buscarla en las medidas de control que se tomaron para mantener a raya el coronavirus en estos centros tras la debacle de la primera oleada y a la bajada, general, de casos y transmisión del virus. De hecho, ahora que la transmisión del coronavirus se ha vuelto a acelerar, las residencias no han podido impedir del todo los contagios y hay, a día de hoy, 53 residencias de mayores con algún caso declarado y las cifras de ingresados que dan positivo y de brotes en centros de mayores y de discapacitados se suceden. Este aumento tendrá una consecuencia directa: las muertes volverán a concentrarse en las residencias y la tendencia volverá a invertirse.