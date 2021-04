El sarcòfag de Don Vicent

La incomoditat davant de la figura de Blasco també és d’àmplia obertura. Si se n’han dit, de barbaritats, de don Vicent! Entre les més grosses, alguns suposats valencianistes han assenyalat el blasquisme com l’origen del blaverisme, poca broma! Una asseveració que remarca el desconeixement radical de tots dos moviments. El primer, tan important per al republicanisme popular, progressista, anticlerical, modernitzador, cosmopolita i il·lustrat. El segon, meliquista, antiintel·lectual, reaccionari i xenòfob. Oli i aigua.

Per paradoxal que semble, a les càtedres americanes d’Estudis Hispànics, la figura de Blasco Ibáñez és estudiada dins de l’Olimp literari. En bona part, gràcies a la reivindicació que en va fer el valencià (i republicà) Juan Luis Alborg des de la Universitat d’Indiana, un altre oblidat. Ací, els darrers anys, la figura de Blasco ha estat restituïda entre els més llegits per l’interès militant de Leon Roca, Joan Fuster, Ramir Reig, Rafael Chirbes, Joan Oleza, Emilio Sales, Joan F. Mira, Francisco Fuster o el meu «germà» Francesc Bayarri. Entre uns i altres, gota a gota, han matisat el mantra antiblasquista difós especialment a partir dels llocs comuns recollits en el llibre Sobre la ideologia blasquista d’Alfons Cucó.

Malgrat això, sovint he pensat que el rebuig a la figura de Blasco Ibáñez no ha estat només ideològic, que també, sinó el producte d’una mentalitat molt estesa entre la intel·lectualitat valenciano-espanyola segons la qual la felicitat, l’optimisme, l’èxit i la reivindicació del plaer són actituds sospitoses per al perfil progressista. Una mentalitat que Josep Pla va batejar com el «dolorisme recreatiu» en les seues lluminoses Notes disperses i segons la qual hem vingut al món a patir. Una intel·lectualitat avorrida que ha convertit el pessimisme i la queixa sistemàtica en actituds morals de referència. La generació del 98, que mai no va acceptar Blasco Ibáñez, va ser la mare que la va parir -la mentalitat dolorista, vull dir. I naturalment don Vicent en va fugir com el dimoni de la creu. Potser és la mateixa actitud que ha impedit durant anys reconèixer la grandesa gegantina, entre altres, dels Iturbi, de Joaquim Sorolla o els Guastavino -el bo i millor dels nostres valencians pel món.