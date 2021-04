"El arte nunca ha sido tan participativo como ahora"

El artista suizo Thomas Hirschhorn dirigirá un taller crítico en Bombas Gens, el centro de arte de la Fundación Per Amor a l’Art de València. Llevará por título «Energía = ¡Sí! Calidad = ¡No!», ya que el taller pretende ser una plaza de debate y participación entre ciudadanos. El taller se realizará entre octubre y noviembre de este año, y para participar solo será necesario mostrar en el taller un trabajo artístico, ya sea un texto, un dibujo o incluso una canción. Hirschhorn ha pasado estos días en la ciudad para entrevistarse con diferentes colectivos.

Esta es su primera visita a València. ¿Qué le ha parecido Bombas Gens?

Es lugar bonito, poderoso y orgánico. Por esa razón, creo que este es un lugar ideal para exhibir arte y relacionarse con el trabajo artístico.

¿Ha trabajado alguna vez con Vicent Todolí y Sandra Guimaraes?

Cuando Vicent Todolí era el director de la Tate Modern de Londres fui invitado por la comisaria Jessica Morgan para exponer allí. Con Sandra Guimaraes he exhibido obra en dos ocasiones. La primera fue en el Museo de Arte Contemporáneo de Serralves (Portugal) en 2007 y la segunda fue en el Remai Modern de Saskatoon (Canadá).

Estos días ha estado documentándose para hacer su taller, ‘Presence and Production’ en Bombas Gens. También se ha querido entrevistar a diferentes colectivos valencianos. ¿Cuántas fases tiene su intervención?

‘Presence and Production’ no tiene partes diferentes, sino que es una guía que inventé para denominar mi propio trabajo. Me interesan mucho los procesos. Presento y produzco todos mis trabajos. Desde siempre.

¿Con qué colectivos valencianos está contactando?

Estoy intentando contactar con residentes. Me interesa toda clase de individuos y colectivos. El único requisito es que estén interesados en compartir su propia producción.

¿Qué papel desempeñará en las sesiones en Bombas Gens?

Durante el taller, seguiré una especie de guion, a modo de moderador. Esto quiere decir que estaré presente e intentaré introducir temas de debate, siguiendo el criterio «Energía= ¡Sí! Calidad = No».

¿Por qué es importante para usted utilizar la participación como método de trabajo?

El arte invita a la participación porque el arte puede cambiar tu vida. El arte refuerza, cura, ayuda y resiste.

¿Cree que el mundo del arte debe esforzarse más para ser participativo?

Son los artistas los que empujan hacia la participación. Pero el arte, en sí, es participativo. De hecho, creo que nunca lo había sido tanto como ahora.

¿La pandemia ha cambiado la forma que tenemos de relacionarnos con la cultura?

El coronavirus es todo un reto. No solo para el arte, sino para todas las instituciones artísticas, quienes están lidiando con todas las restricciones, como la distancia social o el hecho de que la cultura no esté siendo reconocida como relevante o necesaria en muchos países.

¿Cree que la pandemia va a tener consecuencias a largo plazo en el mundo del arte?

Para mí, el arte es absolutamente necesario. Por lo tanto, yo tengo que contribuir, luchar y pelar para que la gente perciba la cultura como algo esencial. Aunque creo que el principal reto al que se enfrenta el mundo del arte (no el arte) es evitar ser neutralizado.