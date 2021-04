Temporada de cómics

Me hace ilusión pensar que las celebraciones del Día del Libro son uno de los primeros síntomas de que la vuelta a la normalidad no es una utopía inalcanzable. Es cierto que no hay el ajetreo y bullicio de las ferias y salones, o las largas colas bajo el Sol para conseguir la firma ansiada, pero vuelve con fuerza esa efervescencia de novedades que obliga a ir a las librerías y cumplir con ese protocolo de la duda ante qué obra comprar, a la expectación por los mundos que nos descubrirán. Las editoriales apuestan definitivamente por la lectura como puerta que abra el camino de la recuperación cultural, como herramienta aliada de la ciencia para desafiar una pandemia que todavía nos aplasta.