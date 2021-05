Fou Auguste Comte qui va encunyar el terme «altruisme». Abans del segle XIX aquesta paraula no existia, i això m’ompli d’estupor. Això vol dir que les societats eren per força egoistes? Des de quan existeix el terme egoista? Des de la nit dels temps. També en el segle XIX es va encunyar la paraula científic, tal com la coneixem ara. Abans, els que es dedicaven a la ciència, que en llatí significa «coneixement», eren senzillament filòsofs. Newton es considerava un filòsof i si li hagueren dit que era un científic s’hauria escandalitzat. Com la fundadora de la nostra orde si li hagueren dit que era «altruista». Sorprèn com és de recent tot, com paraules que donem per sabudes, tenen una història ben moderna. La jove que s’ha creuat davant de mi era egoista, perquè no portava mascareta, a més d’anar molt fresca. La joventut actual sempre està acalorada i no fa més que mostrar a tots el melic. Minifaldes, tops, la carn és per tot arreu, i per més ulleres de sol que et poses, t’enlluerna. Els científics han recomanat portar mascareta, per tal d’aturar la pandèmia, però la gent es resisteix, perquè aquesta societat sols viu per a ensenyar, no per a ocultar. A nosaltres, a les germanes de la nostra orde, no ens ha costat gens acceptar les directives dels científics, perquè nosaltres precisament vivim per a recollir-nos en la nostra ment i en les nostres oracions, en la nostra vocació de servei. El cos, per dir-ho així, sols existeix com a flascó de la nostra ànima. No necessitem mostrar el flascó, l’emboliquem tot el que podem. En canvi, als joves els ocorre tot el contrari: l’ànima ocupa ben poc en ells i, per contra, el flascó ho és tot, i és clar, necessiten ensenyar-lo. Quin sentit tindria estar en possessió d’aquell flascó i no mostrar-lo a tots els ulls que el vulguen mirar? Com els que es compren un automòbil de luxe, volen ostentar-lo. És natural, són egoistes, per això s’han comprat aquell cotxe. Si de colp i volta els cotxes anaren emmascarats, o amb una funda, molt pocs es comprarien cotxes cars, sols comprarien utilitaris. Quan m’he creuat amb aquella jove m’he portat les mans al pit perquè no portava mascareta, i així li ho he fet veure a la germana que m’acompanyava. Ella ha apressat el pas, perquè diu que des que la mascareta és obligatòria la joventut va més despullada. Que han de compensar una part amb altres, diu. Que al final aniran en conill amb mascareta, ha reblat enfadada. Auguste Comte també escrivia que en qualsevol societat els individus presentaran sempre una tendència a ser egoistes i avariciosos, i això s’havia de contrarestar mitjançant una nova religió que cultivara l’amor a la humanitat. Comte creia que la ciència podria jugar aquest paper. Volien reemplaçar un hàbit per un altre, per a entendre’ns. La sotana per la bata, per dir-ho així. A mi tanta ciència em desagrada. En canvi, em sembla que la mascareta ja no me la llevaré mai.