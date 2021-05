Retorn als clàssics

«El passat mai no és mort. Ni tan sols ha passat», diu en algun lloc William Faulkner. Així s’expressa ara una part de la població adulta, incrèdula pel retorn a un clima social reaccionari que crèiem amortitzat. Les paraules majúscules -Llibertat, Pàtria, Autoritat- s’invoquen des de trones laiques com antídots contra la seua càrrega semàntica original. Les estrelles mediàtiques fan d’eloqüents oradors sagrats i el missatge colonitza -ara com abans- ciutadans tenallats per la por, no importa de què. Com diu Enrique Gil Calvo, «la por és el missatge».

L’autoritarisme s’aprofita de la «pèrdua» o de la «por de la pèrdua», assegura Corey Robin en el llibre La mente reaccionaria. El victimisme induït invoca una pèrdua suposadament provocada pel corresponent boc emissari -sobre el qual caurà l’estigma definitiu. Els desfavorits de la terra en són les víctimes fàcils. La por de l’altre -de l’estrany- és els recurs definitiu, perquè el rebuig del diferent concentra tots els temors.

Theodor W. Adorno, que ho havia patit de prop, va estudiar la mentalitat prejudiciosa, defensiva i fanàtica en el clàssic La personalitat autoritària. Segons Adorno, la persona autoritària és conservadora i posseïdora d’una exagerada fidelitat al propi grup de pertinença, cosa que dispara la seua hostilitat davant d’altres grups marcats a conveniència de part (negres, feministes, musulmans, jueus, gais, catalanoparlants). Una mentalitat fàcilment manipulable perquè els prejudicis es basen en la desinformació i el coneixement superficial. Per això el més ignorant és el rei en el país de l’extrema dreta, en les reunions d’escala o el casal faller. Com més ignorant més radical.

Els darrers anys, la democràcia de plató ha estat el combustible de la falla que tot ho crema. La falta d’arguments es compensa amb cridòria i pirotècnia al servei del pensament buit. N’havíem dit telefem, però els amos de la informació ho camuflen com a llibertat d’empresa i d’expressió. El resultat, un obscurantisme dirigit intel·lectualment: pura enginyeria psicosocial que arriba per xips, cables i satèl·lits a totes les pantalletes de la terra. Com el morrut de les palmeres, el pensament reaccionari destrueix el nervi vital de la democràcia i el pensament crític.

Cantava Bob Dylan que els temps estaven canviant, però no contemplava que el retrocès n’era una possibilitat. L’esquerra clàssica, òrfena del contradiscurs adequat, es refugia en la «gestió» i oblida la sentència de Joseph Shumpeter: «la simple gestió dels recursos existents, per molt minuciosa que siga, sempre és característica d’una posició en declivi». En paral·lel, l’esquerra multicolor fa bandera de les identitats individuals i deixa les col·lectives a les mans de l’enemic. La tempesta perfecta. El temps no ha passat, deia Faulkner. Potser és hora de tornar a Adorno.