Lugares de desmemoria

Me escribe un amable lector (ya se sabe que los lectores son «amables» por definición) para pedirme que explique lo de la antigua y la nueva memoria a que aludía hace algunas semanas. Con mucho gusto. La antigua Retórica, y con ella todo lo que pudiéramos llamar «sistema educativo tradicional», se basaba en el consejo de Aristóteles que Quintiliano resumió en su tratado Institutio oratoria (siglo I d. J.C.) mediante un famoso hexámetro. El orador debía hacerse estas preguntas: ¿Quién, qué, dónde, con qué medios, por qué, cómo, cuándo? No echen en saco roto esta sabia reflexión, parece una antigualla, pero no lo es. No hace más de un siglo que los primeros tratadistas del periodismo postulaban algo parecido, solo que ahora las preguntas se formulan en inglés: Who, what, why, how, when, where. Para legitimarlas se basaban en un poema de Rudyard Kipling, contenido en el cuento The elephant’s child (1902): «I keep six honest serving-men / (They taught me all I knew); / Their names are What and Why and When / And How and Where and Who». Desde 1917 estas preguntas no pueden faltar en los cursos introductorios de ninguna facultad de periodismo. Lo interesante, a mi modo de ver, es la justificación cognitiva que se les atribuye. Se supone que la memoria está organizada en loci («lugares») y que cada uno de estos lugares representa una dimensión en la organización de nuestros recuerdos y de nuestros discursos. La memoria se concibe más o menos como un armario: las camisas en el primer cajón, la ropa interior en el segundo, los pantalones o faldas y las chaquetas en los colgadores, las sábanas en el estante, etc. Las personas desordenadas llevan las de perder cuando quieren vestirse si el armario es un caos y también cuando quieren componer un discurso, privado o público, si su memoria está desorganizada.

Todo esto resultaba válido para un mundo que tan apenas cambiaba. Sin embargo, hace solo una semana que se levantó el estado de alarma y ahora comprobamos que estamos desnudos. Acudimos a nuestros lugares habituales y más de la mitad han cerrado. Programamos con los tiempos acostumbrados, pero nuestro calendario se ha descabalado. Pensamos en nuestras relaciones personales y las que no han muerto, han emigrado. Nos aferramos a las cosas que estimábamos y descubrimos que ya no nos sirven. Hasta las costumbres son otras. Admitámoslo: ya nada será como era y los supervivientes tendremos que reinventarnos porque nuestra memoria se ha convertido en una tabula rasa. Malos son el paro inasumible, la ruina económica, la desconfianza social. Pero aún es peor la falta de apoyos cognitivos que nos convierte en imbéciles o sea im- («sin») + becillis («bastoncillo»).