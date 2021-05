Oliva és el meu poble, Barcelona és la meua ciutat i Manhattan el meu barri. He viscut els últims anys amb constants anars i venirs entre aquests tres llocs, però la pandèmia va fer que em quedara a Oliva, a la base, sense fer cap maleta i en una eterna felicitat. Per primera vegada vaig escriure a casa. Perquè encara que sempre he escrit des d’ella, mai no ho havia fet en ella. La confortabiliat és mala companyia de la literatura i, com deia Thoreau, hi ha coses que per escriure-les necessiten una certa distància. Potser per això Barcelona, i més tard Nova York, s’havien convertit fins ara en el meu escriptori més eficaç.

Cada vegada estic més convençuda que l’universalisme passa per l’ultralocalisme. Una comarca com la Safor, que té un Josep Piera a La Drova i que té un Vicent Todolí amb una fundació de cítrics a Palmera, on ha creat un museu d’arrels com no hi ha a cap altre lloc del món i que cada any, en la recollida de les seues olives, et pots trobar entre els arbres l’actiu Julie Christie o alguns dels millors artistes del món, no té nom. A la seua fundació, s’afegeix des de fa un temps i a pocs quilòmetres la de Brines, a l’Elca, on aquesta setmana el poeta ha rebut el Premi Cervantes. A mi les qüestions monàrquiques em posen malalta; el meu únic exèrcit són les paraules i la meua companyia més reial, T.S.Eliot i Elizabeth Bishop. Cert és que a Oliva sempre hem tractat la poesia com una qüestió d’estat, però com que em trobava entre una de les poques convidades a presenciar l’acte, no deixava de fascinar-me que m’inspeccionaren el cotxe per accedir a la casa d’un poeta i veure helicòpters pel cel. La Font de l’Om, entre els tarongers on m’he criat, convertida en una mena de Pentàgon.

Mentre li feien entrega del premi a Brines, no parava de pensar en el tren. He passat vint anys imaginant com em facilitaria la vida que un tren arribara al meu poble, la comoditat que suposaria quan, en una setmana normal (sense pandèmia) a vegades faig 500 quilòmetres, sempre en transport públic. I tot i que fins ara m’havia queixat molt, de sobte, aquesta setmana, des de l’Elca, he pensat en la sort que tenim. A les guies turístiques els millors paradisos mai no es presenten amb accesos massius. Al contrari: aquest és el reclam dels millors paisatges. O, potser per això, i justament per això, encara són paisatge i no blocs de ciment, cadenes d’hotels i discoteques. Encara que siga incòmode, a les millors coses (i a les millors costes) sempre costa d’arribar-hi.