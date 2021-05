Evita, la feminista que creía en la superioridad del varón (IV)

Es un tópico verdadero afirmar que Eva María Duarte de Perón, Evita, fue clave para consolidar el peronismo y para interpretarlo, como señalan los debates sobre su calificación como movimiento político. Las trayectorias personales tienen elementos inescrutables que hacen difícil presuponer las dinámicas vitales. Nació en 1919 en una estancia, una gran propiedad agrícola del distrito de Junín (Los Toldos) al noroeste de la provincia de Buenos Aires, en la Pampa, cuyo propietario, de origen vasco, la consiguió como otros muchos, a partir de la eliminación de los indígenas originales. Tenía dos familias, la oficial con la mujer que se había casado y sus hijos, y la no oficial, con un hijo varón y tres hijas, la pequeña de la cuales era Eva. El padre murió en un accidente de tráfico cuando ella tenía siete años, y la esposa legítima echó de la casa de la que era propietaria por herencia a la otra mujer y toda su familia. Se buscaron la vida regentando un bar de comidas en una carretera. Las hermanas consiguieron casarse con hombres de clase media, pero Evita emigró a los 15 años a Buenos Aires, con la idea de convertirse en actriz, seducida por las películas de Hollywood. De hecho, trabajó en un par de ellas cuando empezaba la industria cinematográfica argentina, y después fue protagonista en La Pródiga, en 1945, que no se difundió, por orden de Perón, hasta 1984. Conoció en ese mundo de la farándula a un propietario de emisoras de radio y se convirtió en actriz de radio y locutora. No existen testimonios de que tuviera una vida promiscua, como los antiperonistas han divulgado, durante su estancia en Buenos Aires. Cuando conoció a Perón en 1944 en un acto de ayuda a los damnificados del terremoto de San Juan tenía 24 años y Perón 48. Todas sus mujeres fueron mas jóvenes: con la primera, Aurelia Tizón, le separaban 14 años y con Isabelita, la última, 36.

En los siete años en que intervino en la vida política de Argentina fue la segunda personalidad más sobresaliente del peronismo. A Eva Perón se la ha recreado como personaje de ficción y estudiado desde diversas perspectivas: testimonios de quienes la conocieron y trataron frecuentemente; su vida antes de conocer a Perón; su relación con él; sus concepciones ideológicas; su actividad en el movimiento peronista; su capacidad de liderazgo; y el trasiego de su cuerpo embalsamado después del golpe de Estado de 1955. También se han analizado sus discursos, su manera de utilizar la palabra con voz atiplada, los gestos y las obras que potenció, convirtiéndose en una líder del peronismo sin ostentar ningún cargo político o administrativo. Para Eva el peronismo es una revolución donde se concentra la Patria, el pueblo, o el designio divino en contra de las elites oligarcas argentinas y los intereses extranjeros que han ignorado al pueblo trabajador, despojándolo de sus derechos fundamentales. Además, todo lo que hace y dice tiene como referencia única a su marido, y así afirmaría en octubre de 1951: «nada de lo que tengo, nada de lo que soy, ni nada de lo que pienso es mío: es de Perón», lo que en los tiempos actuales sería considerado sumisión patriarcal a pesar de que luchó y consiguió el voto para las mujeres argentinas en 1947, dentro de una tradición de reivindicación de distintas políticas como Elvira Rawson, de la Unión Cívica Radical, o la socialista Alicia Moreau. Evita, no obstante, es partidaria de la superioridad de lo masculino sobre lo femenino, la mujer es una mediadora, con su intuición, para conseguir la justicia social y para ello debe ser rebelde si las circunstancias así lo determinan. Los antiperonistas criticaron la cobardía de Perón por estar manejado por ella. (véase Barnes, John, La vida legendaria de una mujer - la más amada, la más odiada. 1987, o Galasso, Norberto, «Verdades y mentiras acerca de Perón y Eva Perón», 1996)

Es en el libro La razón de mi vida en el que Eva, según algunos autores, compendia los símbolos del imaginario peronista que se mantendrán durante décadas, donde establece la vinculación entre Pueblo-Evita-Perón-Justicia. Se la ha asimilado al mito de las Erinias, aquellas tres jóvenes diosas griegas que representan la furia, la venganza o la discordia, salidas de las gotas de sangre de Urano, por su manera de criticar a la oligarquía política argentina que había controlado el país la mayor parte del siglo XX y debían pagar por sus afrentas contra el pueblo. Al igual que las Erinias que consiguen imponer un orden justo se convierten en Euménides, según Esquilo, en diosas benévolas que rescatan a los trabajadores y a los humildes, impulsadas por sus sentimientos de justicia. (Calabrese, C & Junco, E. Evita: la Erinia argentina. La construcción del peronismo con letra femenina, 1989). La Fundación Eva Perón, que creó en 1948, junto al Partido Feminista Peronista, fueron las plataformas que utilizó para extender las políticas sociales (construcción de hospitales y escuelas, escuelas, casas, alimentos …) contactar con los sindicatos como cauce para promover sus demandas y divulgar el proyecto político de Perón para Argentina.