Annie Dillard és una escriptora total, autora d’assaigs, novel·la, poesia, llibres de crítica literària i un dels llibres de memòries més llegit i bonic que ha donat la literatura nord-americana de les darreres dècades del segle XX: An American Childhood.

Darrerament L’altra editorial ha publicat el seu primer llibre al català: Viure escrivint, amb la traducció polida d’Alba Dedeu, i un pròleg ben engrescador i personal, a càrrec Vicenç Pagès Jordà.

Viure escrivint és un llibre molt personal on l’autora s’acosta a l’ofici d’escriure sense filtres, confessant angoixes i dubtes, manies, dèries i pors, però sobretot, amb una actitud humil i creativitat. Un llibre on retrata amb humor i realisme l’esforç i la constància que suposa dedicar una vida a escriure. En aquest volum d’assaigs breus, Dillard es dirigeix als lectors –molts d’ells possibles escriptors– però també a ella mateixa, desafiant-los i desafiant-se, en ocasions empipada, en altres serena, rarament exultant.

Dillard ens parla ací d’una vida dedicada a l’escriptura des de la bellesa i la dolçor d’una metàfora, imitant la delicadesa i la fragilitat d’una bestiola o d’un gest de la natura. Al capdavall, l’escriptora americana és una mestra de trobar en la natura espills on es reflecteixen raons i comportaments humans: «Compondre un llibre és la vida en el seu estat més lliure. La teva llibertat com a escriptor no és la llibertat d’expressar-se a doll i de manera descontrolada; no és un desfogament». Aquesta llibertat, però, té per descomptat un anvers; «que la teva feina té tan poc sentit, és tan exclusivament per a tu mateix i tan inútil per al món, que a ningú més que a tu li importarà que la facis bé o que la facis en absolut».

Escriure, per tant, esdevé tenacitat, passió, ofici i fins i tot verí. Potser escriure s’assembla a tenir fills: una cursa lenta i de llarga durada en la qual et trobes a soles i mig perduda la major part del camí. No debades en encarar-se cada llibre, com apunta Dillard, «l’autor ha de resoldre dos problemes: es pot fer? i puc fer-ho jo?. Cada llibre té una impossibilitat intrínseca que descobreix l’autor així que minva l’engrescament inicial [...] I si és possible fer-ho, ho pot fer ell i només ell. Perquè no hi ha res en el material per a aquest llibre que suggereixi a ningú més que a ell les seves possibilitats de significat i de sentiment». Com diria Julian Barnes en El lloro de Flaubert: «és fàcil, al capdavall, no ser escriptor. La majoria de les persones no són escriptors, i pateixen ben poc».

Amb un encant peculiar Dillard traça en aquests assaigs breus una sèrie de paral·lelismes entre el treball de l’escriptor i alguns dels oficis més coneguts de la vida, i ho fa amb tanta gràcia i subtilesa, que acaba posant ella més llum sobre l’art d’escriure amb aquestes escenes quotidianes, que no pas certs assaigs i disquisicions acadèmiques enrevessades: «Quan escrius, compons una línia de paraules. La línia de paraules és un pic de miner, una gúbia d’ebenista, una sonda de cirurgià. La sostens enlaire i la línia va excavant un camí que tu segueixes. Aviat et trobes immers en un territori nou. És un atzucac, o has trobat la matèria autèntica? Ho sabràs demà, o d’aquí a un any just».

Tornar al text és el gran moment de risc, pot passar de tot, que el salves o que el cremes. Dillard ens convida a no tenir-hi por i a no encapritxar-nos d’allò que vam escriure tal dia i que tant ens va costar...Si no és bo, cap raó sentimental el millorarà. Cal saber esgarrar i esborrar, sense manies ni miraments. «Segons la meva opinió –escriu– com més literari sigui el llibre –com més purament verbal, treballat frase per frase, com més imaginatiu, raonat i profund sigui– més probable és que la gent el llegeixi».

Al capdavall, escriure és per a Dillard picar contra les parets de casa teva. Enfonsar la ploma en el tinter amb força i decisió, que en deia Flaubert. Picar i preservar-se de les distraccions. Per això potser millor treballar davant d’un mur de blocs grisos que no pas davant d’una finestra amb un paisatge bonic. D’aquesta manera –matisa Dillard– la bellesa del paisatge, la força de l’acció, l’autenticitat de les olors i dels sorolls les buscaràs en el teu interior, i brollaran poderoses de la imaginació, semblant a quan evoques records llunyans en el temps.

Per descomptat, el mur tampoc no és garantia de res. L’escriptor, ens dirà Dillard, ha de tenir prou fe per tirar la feina endavant i renovar-la, però no tanta fe que s’imagini que està escrivint bé quan no és així. I sobretot, no oblidar que si bé «de dies bons n’hi ha molts, són les vides bones les que costen de trobar».