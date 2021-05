El mundo a sus pies

EL CLIENTE: Dios hizo el mundo en seis días, y a usted no le da vergüenza necesitar seis meses para hacerme un pantalón.

EL SASTRE: Pero, señor, mire usted el mundo, y mire su pantalón.

Así comienza uno de los textos menos conocidos de Samuel Beckett: El mundo y el pantalón. Cuando estaba leyendo Marzahn, mon amour me acordaba de esa introducción, aparte de que su autora, Katja Oskamp, cita en sus páginas, con absoluto buen sentido, Esperando a Godot.

No sabía nada de esa novela. Ni de Katja Oskamp, nacida en la RDA en 1970. Una carambola. La escritora Rosario Izquierdo me dice que la escritora Natalia Carrero le ha recomendado una novela cuyo prólogo corre a cargo de la escritora Belén Gopegui. Trío de Ases, pues, haciendo de gancho para que no tuviera dudas a la hora de hacerme con Marzahn, mon amour. Y así lo hice. Marzahn es como una zona residencial berlinesa construida en los años setenta del pasado siglo en la RDA. Pero no crean que se trata de una urbanización para gente rica: es «ese desierto de cemento», como se dice en el capítulo dedicado a la señora Blumeier. Sobre todo la habitan gentes trabajadoras, muchas de ellas en edad de jubilación o que ya la han traspasado hace tiempo. Ahí lo que más me interesa del libro: «¿Acaso no fue uno de los grandes saltos cualitativos en la historia de la literatura el valor de introducir personajes que no fueran aristócratas, guerreros, o hijas de reyes, acaso no fue alabada la creación de Lázaro de Tormes y la de Sancho Panza? ¿Por qué entonces se rompe el hechizo si se trata de una trabajadora o de un trabajador manual?». Lo escribe Belén Gopegui en un prólogo que no nos deberíamos saltar por mucho que se diga que los prólogos están para saltárselos. Se dicen tantas tonterías tantas veces…

Es Katja Oskamp una escritora que escribe, que no publica o le cuesta mucho publicar, que un día decide que lo importante es poder aportar algo en la vida para que esa vida no sea una mierda. Y no se refiere a la vida propia, sino y tal vez sobre todo a la de los demás. Así que decide dejar la escritura y hacer un curso de pedicura. Saca el curso. Y empieza a trabajar en una clínica con la dueña, Tiffy, y con Flocke, su compañera en la consulta. Tres mujeres. En este capitalismo de trampas a destajo se las llamaría emprendedoras. La historia la completa una nómina de personajes que acude a la consulta para que sus pies no pierdan su utilidad ni su nobleza. Todo el libro, todo este magnífico libro, es eso: las visitas a la clínica, las conversaciones de Katja con los hombres y las mujeres que acuden para poner remedio a los problemas que sufren sus pies. Más que conversaciones se trata de escuchar a los demás. Como dice Maxie Wander en su libro Buenos días, guapa (al que se refiere Belén Gopegui en su texto de presentación, así como al escritor austriaco Erich Hackl, tan cercano al paisaje y paisanaje de los que se ocupa la novela de Katja Oskamp): «Cualquier vida me parece suficientemente interesante para ser comunicada a otros». Y más adelante: «Quizá este libro haya surgido sólo porque yo quise escuchar». Pues de ahí, de esa intención que ennoblece a quien la asume con un respeto máximo a sus interlocutores, surge una novela extraordinaria, una novela que nadie debería perderse porque no hay en ella sino un acercamiento a esos valores que se están perdiendo en el mundo en que vivimos y en esa literatura placebo que se vende impunemente como si fuera el bálsamo de fierabrás.

«Desde la primavera de 2015 he tratado alrededor de tres mil ochocientos pies, esto es, diecinueve mil dedos», recuenta al final Katja Oskamp. Y es evidente que no se refiere sólo a los pies y a los dedos (que también), sino a ese oficio que le ha permitido construirse una nueva vida y ayudar a construir, a la vez, la de toda esa gente que cada dos o tres semanas llega a la clínica para contar lo que les está pasando en ese momento y lo que recuerdan. Como telón de fondo: la caída del muro, la sensación de que para según qué gente esa frontera seguía siendo infranqueable. Cada capítulo del libro es una de esas vidas, unas vidas que se multiplican por todas las que rodean su sencilla cotidianeidad, que es a fin de cuentas donde reside su grandeza. Y hablo de vidas de hombres y mujeres, pero podría añadir otras que a ratos provocan mucha risa: las de los perros que la clientela de la pedicura pasea por las calles como alguien más de la familia. Impagable el capítulo dedicado a la señora Frenzel, que es como una especie de recreación cervantina llena de un humor que de verdad te mueve a la risa. Un poco antes, en ese mismo capítulo, la señora Ponesky asegura, con una rotundidad incontestable, que ha leído en una revista que muchas celebridades, como por ejemplo Julia Roberts, se untan la cara con crema para las hemorroides. Y asegura, más que convencida: «se supone que debe tener un efecto reafirmante». Es entonces cuando la pedicura y la señora Frenzel concluyen: «preferimos quedarnos con nuestras arrugas». Y no acaba ahí el recurso al humor que pone en práctica esta escritora que escribe con el mismo exigente cuidado que pone en el tratamiento de los pies de sus pacientes. Al cabo, no es de más dignidad escribir libros que arreglar los pies de quienes lo necesitan. La señora Frenzel ha llevado a la consulta, para que le haga compañía, a su perrita Amy. Se acuclilla la pedicura como para hablar con ella, la acaricia y Amy la mira como con reproche. Y entonces recuerda lo que le dijo, en una de sus visitas, el doctor Grosse: «Por supuesto que los animales pueden hablar, lo que ocurre es que no quieren».

Vuelvo, para terminar, a la cita de Beckett que sacaba al principio. Si tienen ustedes dudas acerca de la eficacia de una mujer pedicura comparada con la de Dios al crear el mundo, seguro que Katja Oskamp se lo aclararía sin titubeos y hasta con una miaja de socarronería beckettiana: pero señores, miren ustedes este mundo y miren los pies que salen de mis manos. No hay color entre la eficacia creadora de Dios y la de Katja Oskamp cuando se pone a curar los pies de su amplia y literariamente impecable clientela. Para nada hay color entre el uno y la otra. Para nada.