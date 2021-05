El presidi viral

La política és un bon espill deformant dels nostres anhels i projectes. Sí, com els famosos espills del Callejón del Gato. La dreta més desinhibida, panxacontenta i faltona de la història contemporània ha sabut, davant la pandèmia, donar un imatge de repte i esperit llibertari, tant a Washington com a Madrid. Sánchez Ayuso només és la pastoreta local del pessebre trumpista, una quadra que parasita les energies de mig món.

I aquesta dreta s’ho fa de manera que pot vendre’s com l’alternativa jove, il·lusionada i ansiosa de plaers, espais i acompliments. Sobre tot si els turistes s’instal·len en reserves gastronòmiques i balneàries on poder fer les coses que no els deixen fer al seu país (i que també tenen prohibides els indígenes).

Mai no he vist en les diverses i disperses esquerres del país més esperit penitencial, tants colps al pit i llàgrimes de redempció, tanta retòrica de trinxera i tant d’interès per no xafar-li l’ull de poll a la brodadora lesbiana o al guarda urbà trans. Tota una cultura de la compunció. Com diu Benedetti, Defendamos la alegria.

Donald Trump volia, fatxenda, enfaixar-se en combat amb el virus xinès però, desgavells al marge, els laboratoris USA treballaven 24 hores, set dies a la setmana. A Berlín i París no han mirat a les estrelles amb la mateixa audàcia.

La paradoxa inversora

La ignorància és el territori fèrtil en el qual arrelen les lentes i insegures adquisicions culturals. Això val per a la ciència, la literatura i tot en general. Estem farts de veure països enfonsats en la més apocalíptica sensació de desastre epidèmic que, de sobte, planten la cresta dels triomfadors. Per a semblar fotuts i arraconats, de nou, al cap d’uns mesos. Portugal, Gran Bretanya o Suècia han estat en algun moment exemples de la visió optimista o del contrari. Els valencians tenim ara les millors xifres però, cosa curiosa, la Comunitat de Madrid –la que gasta més poc en salut– dobla la mitjana nacional d’incidència acumulada, però Euskadi, que fa molta més despesa sanitària, està pitjor que Madrid.

Sabem molt poc, però sabíem divertir-nos: me’n recorde.

Diuen algunes sectes catòliques que no han arribat a interessar-me que el millor remei contra les venèries és l’abstinència sexual dels fadrins i la monogàmia més estricta dels casats. És clar: i si et tallen les mans es poc probable que caigues en la temptació de furtar.

La reducció del contacte social, millorar la higiene i la ventilació són armes efectives contra moltes plagues: és una cosa que sabem des que Jaume Agramont escrigué el seu Regiment de preservació de la pestilència (segle XIV).

No crec que la societat del Coneixement, que tant es vanta de ser-ho, haja de funcionar d’acord, només, amb un receptari medieval. Actes culturals massius han tingut un estricte seguiment epidemiològic que ha revelat un nivell de contagis insignificant. L’hostaleria ha suat sang: si es podia dinar a les dos, per què fins ara no es podia sopar, primer, a les vuit i després a les deu? Amb mascareta, distància i terrassa.

En que ens hem equivocat? En moltes coses i no passa res: estem aprenent en el millor dels casos i, en el pitjor, seguirem igual de burros. Hauríem de disposar de bancs de dades per a saber quines mesures, amb una certesa ni que siga estadística, s’han de prendre en cas d’epidèmia, n’hem patit de totes les classes en totes les èpoques, però només ara tenim Big Data i altres luxes.

Superada l’emergència, ens dediquem, com sempre, a sembrar el futur de certeses que el destí, la sort o la Providència capgiraran de sobte. El futur no ens pertany només és una estança on podem entrar educadament.

Amb la perspectiva de més d’un any ja sabem que la capacitat de contagi de les superfícies –taules, barres, cadires–, allò que ens feia inundar d’hidrogel l’univers visible, és molt escàs i l’aire lliure el millor aliat de la divertició pandèmica. Passejar pel bosc hauria de fer innecessària la mascareta, no?

La manera com els poders públics s’han acarnissat amb els contribuents –sempre amenaçats de multa– és de les coses que causen perplexitat. Durant més d’un any i amb molt poques excepcions ens han apartat del teatre, del cine, dels concerts de tota mena, de les llibreries, de les exposicions i els seus piscolabis inherents: de qualsevol lloc on la gent poguera fer pilot fins i tot amb la ventilació d’un aeròdrom.

En l’hora trista teníem al president Sánchez, disposat a entristir-nos encara més amb la seua homilia coincident amb el sopar. La cultura no ens fa cap falta, hauran pensat.

Ambició, audàcia i fe

No crec, com diu Óscar Tusquets (arquitecte i escriptor admirat), que «de la pandèmia saldremos no solo más pobres sino más tontos». Ben mirat hi ha tres coses que han resultat decisives: la seguretat sanitària oferta als majors i a les residències d’ancians, el millor coneixement dels mecanismes de contagi i mutació (diuen que el sexe oral és més segur que el soul kiss o french kiss) i la vacunació massiva.

Per descomptat hem de protegir a la població més vulnerable, però com diu John Carlin ara que tenim les armes per a passar de la defensa al contraatac massa cautela és mala consellera.