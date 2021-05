Vivim un temps molt random, diu sempre la meua néta. I no sé què és això, si us dic la veritat. Quan em parla així, mirant la pantalla del telèfon mòbil, li entenc la meitat de les coses que diu. Tampoc m’importa massa perquè quan faig per entendre-la i li dic que m’explique una mica em sembla tot molt destrellatat. Com ara quan diu quina efa. Ho diu així de manera natural, quina efa, mentre cantusseja cançons de lletra d’allò més extravagant. La sent dir LOL, i coses així, i m’acompanya a la platja i parla pel telèfon, en realitat grava missatges al WhatsApp, que envia a les amigues i sempre comença dient tia. Tia açò, tia allò. Jo no preste atenció al que parla, perquè tot allò ja no té res a veure amb mi. La mar és la mateixa de sempre, aquesta duna l’he recorregut milers de vegades, de la mar a l’apartament, allò sí que és etern. O evitern. En canvi, mire la meua néta menjant yatekomo mentre passa pàgines de l’Instagram, i de colp grava un missatge, tia això, i jo mire la mar, i pense que tot és molt estrany. Com aquell cartell d’una jove sobre una taula de surf, que posa «pin up». Què voldrà dir? No he gosat preguntar a la meua néta, per a evitar que es riga de mi. Per a mi és una fresca, tan escotada, tan voluptuosa. Per tant, mire en Google, escric «pin up» al cercador, a veure què dimonis diu. Aprenc que es tracta d’una forma d’al·ludir a una jove en posa provocativa, i que s’emprava en calendaris, portades de revista, etc. I seguisc llegint: «el terme anglès cheesecake («pastís de formatge») és un sinònim de pin-up. L’ús més antic del terme cheesecake data de l’any 1934, amb la frase (referint-se a una dona guapa) «better than a cheesecake» («millor que un pastís de formatge»). El seu equivalent masculí són els beefcake («pastís de carn»)». M’apunte aquelles paraules per a dir-li-les a la meua néta, quan em torne a eixir amb allò de random. Li diré, a la mínima, better than a cheesecake. I si ve amb un amic, li faré un colpet d’ull, i li diré beefcake. En la cuina, assage la jugada, i ric jo a soles. En el Google he posat les paraules i la seua dicció en anglès, per tal de no desentonar massa. I a la mínima li ho he dit, a la néta, que allò era better than a cheesecake, i la cosa li ha fet tanta gràcia que ha gravat un tik-tok, un tik-tok de mi dient allò, que de seguida ha enviat a totes les amigues. L’he sentit dir, tia, la meua iaia, XD...