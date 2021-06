Berlangadas

Finales del verano de 1984. Aquello era un enorme guirigay, pero él estaba en su salsa, feliz y relajado. Habíamos acudido a Sos del Rey Católico, donde se rodaba La Vaquilla, para implicarle en uno de los primeros proyectos audiovisuales de la Generalitat. Entonces las cosas se hablaban en persona y, para tratar el asunto, se empeñó en invitarnos al parador de la villa, que la productora había reservado en exclusiva. En las largas pausas entre toma y toma, recibía a unos y a otros como un príncipe que exhibe su poder en el esplendor de una gran fiesta. Nunca se me olvidará la cara de Alfredo Landa, exhausto de repetir la subida a una colina. Ni a Victoria Abril, entonces encantadora, a la que Berlanga con su sonrisa pícara llamaba, en un aparte, Petete y que había acudido al rodaje para hacerle la pelota.

Era un pícaro. Cuando presidió el jurado que tenía que elegir unos guiones a producir con ayuda de la Generalitat, hizo toda suerte de martingalas para que se premiara al que él quería. Vicente Ponce, otro miembro del jurado, se lo recriminó y él contesto con desparpajo: «Claro, ¿como creéis que conseguí que premiaran a Ana B. en el festival de XYZ? Ahora hay que darle un premio a este chico que me ha dedicado un documental y si sólo le damos un accésit, parecerá que es por agradecimiento».

Manuel Gutiérrez Aragón acaba de publicar una novela, Rodaje (Anagrama) en la que aparece la tensión entre Bardem y su célula de cineastas comunistas con Berlanga, cuando estos intentan que firme un manifiesto a favor de la liberación del dirigente Julián Grimau, detenido y torturado por la policía franquista. No sabemos si firmó o no firmó, pero para la historia queda la película que Berlanga estaba rodando en esos momentos El verdugo, un sarcástico alegato contra la pena de muerte. Y es que en sus comedias se da esa distancia cognitiva respecto al objeto de la que habla Terry Eagleton en Humor (Taurus) y que permite darle forma a la materia de la que está hecho, enfrentándose a ella y no limitándose a reflejarla.

Apuntes finales. Si no han visto la exposición del Muvim, no se la pierdan y si la han visto, vuelvan porque han añadido un plus con fotos de El Flaco. Y de remate, para los interesados en la supuesta misoginia de Berlanga, recomiendo el estudio del profesor Juan Miguel Company sobre sus parafilias sexuales, publicado en Furia española. Vida, obra, opiniones y milagros de Luis García Berlanga (1921-2010), cineasta, editado por la Filmoteca. Pregunta final en estos tiempos tan políticamente correctos ¿dónde se pueden leer ahora libros como los que Berlanga auspició en La sonrisa vertical?