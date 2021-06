Cultura palmera

Estoy leyendo un articulo implacable con la gente del mundillo español de la cultura. Es de Paloma Hernández, autora que no conocía, pero que dice verdades como puños. Su título empero me parece bastante desafortunado: «España y la lucha por la eutaxia» (El Viejo Topo, nº 401). Evidentemente si uno no sabe qué es eso de la eutaxia, el trabajo le pasará desapercibido. No creo que hoy día los lectores estén acostumbrados a la terminología de Aristóteles cuando dice (Política VI,6,1321a): «La salvación de la oligarquía es la eutaxia». Ayuda la etimología: de ƐƱ (eu) «bien» y гæŠıŞ (taxis) «orden» sale eutaxia, que es el buen gobierno. Ahora sí. Contra lo que pudiera parecer, Paloma Hernández está poniendo el dedo en la llaga del impresionante desarme moral al que asistimos: «Incapaz de subvertir el orden capitalista, la izquierda indefinida se limita a ejercer una crítica débil y nauseabunda, desde criterios más metafísicos que políticos». ¿Y cuáles serían estos criterios? Pues, según Hernández, «proclamas de coloración ética y moral antes que política, tales como feminismo, cambio climático, libertad de expresión, solidaridad, derechos humanos, alianza de civilizaciones, progreso de la humanidad, pacifismo, multiculturalismo o antifranquismo…».