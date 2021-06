Els premis i els plagis

Aquest mes de juny he assistit com a jurat a quatre premis de poesia: a Catarroja, a Badalona, a Terrassa i a Oliva. M’agrada formar part de jurats perquè llegir originals et permet gaudir del que s’està escrivint i, en línies generals, veure per on va la nostra literatura. M’agrada també perquè és una excusa per retrobar-me amb els altres membres del jurat, amics en alguns casos i coneguts en altres que només ens veiem una vegada a l’any. M’agrada perquè quan guanya un autor o una autora per unanimitat i la qualitat del seu original és capaç de posar-se a les butxaques a tots els membres del jurat, la felicitat és màxima. M’agrada el moment en què es truca a l’autor o a l’autora per dir-li que el seu treball ha estat guardonat, i m’encanta viure les diferents reaccions de cadascú. M’agrada que guanyen autors joves, inèdits i desconeguts fins al moment, i veure com anys després, al seguir la seua carrera, dir-me orgullosa que no, que no ens equivocàvem, i que el vam descobrir nosaltres. M’encanta quan guanya un autor consagrat que feia temps que no publicava i la notícia és rebuda amb alegria per part de tot el gremi.