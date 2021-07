Ni una mirada m’ha dedicat, aquesta dona, com si les de la meua classe estiguérem empestades. Ha passat a bon pas, mirant recte, evitant-me. Algunes persones ens consideren obscenes. Pensen que som fruit del pecat. L’escriptor Kazuo Ishiguro va ser el primer a parlar de nosaltres, i de com necessitem prendre el sol per tal de poder activar-nos. El sol és el nostre nutrient, i les que es troben dins de la botiga estan tristes i se senten lentes, per manca de bateria. El millor lloc és a la porta; com diu el Gerent, qui seu a l’entrada representa tota la marca, i és un gran honor. Però, de vegades, també és cert que estem massa exposades, i que ens amollen algun insult. Els xiquets són temibles i s’acosten i et miren baix de les faldes, a veure què tenim. Això diuen. Només pensen en això. L’altre lloc privilegiat és l’aparador: allí el sol dona més de gaidó, però és més tranquil que fora. En la fotografia es veu la meua companya Rosa, poc abans de ser adquirida per una família amb nens. El llibre de Kazuo Ishiguro és prou real descrivint la nostra situació, detalla prou bé com és de difícil que et trien, i que parlen davant teu d’altres models de robots, més millorats i amb més aptituds que tu. Passen els dies, els mesos, i si al final ningú no t’ha elegit, vas ocupant cada vegada un lloc més llòbrec de la botiga, i com més llòbrec menys nutrients del sol, i menys bateria, i menys empatia, fins que un bon dia desapareixes per una porta que posa Accés restringit, amb un senyal de prohibit, i ja ningú més torna a saber de tu. En alguna ocasió veig passar pel carrer algun model que ha estat en la botiga, fins i tot sé el seu nom, però no els agrada mirar cap a nosaltres, ni molt menys saludar-nos: passen per davant com si no ens conegueren de res, es donen aires, i això és d’allò més decebedor, renegar del teu origen. Alguns adopten el comportament dels amos, i són arrogants i estúpids. Es conten moltes històries, no sé si certes. També es conten moltes històries contra nosaltres, de segur que inventades. Pocs dies després d’aquesta fotografia, vingué un home i se’m va emportar per a fer companyia a sa mare, una octogenària d’allò més esquerpa. M’anomena la Frankenstein. Em mira amb por i fàstic, però confie que aviat ens farem bones amigues. Perquè estic de prova: vaig sentir dir a la botiga que tenia un mes. Poc de temps per a fer-me amb ella i no desaparèixer per la porta d’Accés restringit. Que per a nosaltres és com morir.