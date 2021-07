La palabra muerta de Ferran Garrido

No sé si se puede decir que este libro de poemas de Ferran Garrido que es el recuento de vidas y cuerpos de un seductor vencido o que no acaba de darse por derrotado. Pero no se trata en cualquier caso de un mero catálogo de seducciones y placeres, no, sino de un modo de recapitular también las propias seducciones de la vida en sus espacios secretos, en la multiplicidad de sus rostros, en la llamada de sus abismos y en la incomprensión de uno mismo o el desconcierto ante las propias respuestas cobardes o inesperadas. Se trata, pues, también, de un repaso a las ambigüedades que impone el azar desde la poética, trazado con las ambigüedades que impone la propia poesía, inconcebible esto sin atender a la flexibilidad del alma humana.

Por eso en este libro de Ferran, Te escribo esta carta, la poesía no es sólo un recurso de sola mención, tan reiterada, sino una compañera de viaje por el fluir de ese río de nombres, cuerpos y situaciones que pretende el autor. Y por eso la seducción no queda sólo en la actitud y la expresión de los protagonistas sino que es el lenguaje de un seductor el que secuestra al seducido lector o la lectora.

Pero Te escribo esta carta no es un libro meditativo es, si acaso, un libro alegre de Ferran Garrido, un libro que siendo muy hondo en la alegre reflexión nos ofrece a un poeta, hecho desde el hallazgo de una forma de saber que sólo la poesía logra, y que Ferran ha conseguido en este conjunto de poemas. Está en este libro un Ferran de voz alegre, con esa voz propia con la que pasa levemente a la poesía valenciana como un poeta, pero sin repetirse. A menos que se llame repetición a la propia cosmovisión, a esa relación entre el yo y el mundo. A su manera de estar y de sentir o de estar, sintiendo. Porque la manera de Garrido de relacionarse con el mundo no es la de un contemplativo, aunque a veces lo sea, junto a los demás, con los demás, que es una manera de implicarse, de fundirse. No se consuma en la frialdad del poeta descriptivo o razonador, penetra en el misterio de la naturaleza para situarnos a veces en el territorio de la pregunta y no de la respuesta, como el periodismo le impone. O en el espacio del desconcierto que da lugar a otras preguntas, o que le hace a uno esperar otros versos que no llegan, como en todos esos finales delicados, de algunos de sus poemas que acaban de un modo inesperado, rotundo, como quien corta su discurso sin despedirse.

Dijo Heidegger que «el pensar es un decir poético». Y ese decir, no cambia. Pero además Ferran no se ha quedado en la órbita de la reflexión únicamente, porque la familia, la vida cotidiana, la travesura y la alegría entran en el entorno afectivo del poeta y logran así una emotiva exaltación. El ser humano que se expresa en Te escribo esta carta, serenamente, sin énfasis, ajeno a toda retórica, sobrio, preciso, y no seco.

Así que, pasando de la poesía al periodismo en la misma barca, no estoy seguro de que la ocurrencia de Gabriel García Márquez al considerar el periodismo como el mejor oficio del mundo hubiera prosperado sin más si en lugar de ser él hubiera sido otro su autor. Pero en ese hipotético amanecer de un día sin libros al que imagino desconcertado es al viejo librero solitario. No al controlador del autoservicio de librería de los aeropuertos, que le sobra trabajo con vender pastillas y rotuladores, sino al que escuchó siempre el rumor de los libros en sus anaqueles y fue un confidente para sus lectores cuando aún éstos no eran simples clientes ni el libro un vulgar producto de almacenaje.

Pero no dejen de contemplar ustedes las imágenes luminosas de Te escribo esta carta. Han sido logradas por Pedro Ignacio Fernández, todo un artista.