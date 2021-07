El tiempo inexistente

Las vidas pequeñas desembocan en otras casi inabarcables. Un día buscas qué pasó con una de esas vidas insignificantes y te salen en la búsqueda biografías enteras de un tiempo que hasta entonces te había pasado desapercibido. Sabías que ese tiempo estaba ahí, a veces muy cerca de donde tú andabas, pero nunca pensaste que de repente y como en una jugarreta del destino te ibas a convertir en el centro mismo del relato. O si no en el centro, sí en la mirada curiosa que ya no se detendrá hasta llegar al fondo de un secreto que ocupaba las reuniones familiares en medio de cualquier celebración. Un día se te ocurre pensar que en esas celebraciones se hablaba de todo, menos de un nombre. Como si ese nombre fuera el de un fantasma. Como si ese nombre formara parte de «una vida abolida», como escribía Charlotte Delbo en Ninguno de nosotros volverá, su impresionante testimonio como deportada francesa al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Fue entonces cuando empezaste a pensar que detrás de un nombre impronunciable se escondía una historia. O mejor aún: muchas historias.

La periodista Elena Cabrera insiste desde hace años en la dimensión política y el alcance social de la cultura. Desde su fundación, lo hace en elDiario.es y mucho de lo que escribe tiene que ver con lo que se llamó hace tiempo memoria histórica y ahora es mejor llamar, con más tintes de justicia, memoria democrática y antifascista. Un día reparó en que en las reuniones familiares nunca se hablaba de su abuelo Raimundo Cabrera. Eso me recordó un excelente documental de Christina M. Hart titulado Muerte en el valle, del año 2005. Un abuelo ausente en el mundo familiar. Como si no hubiera existido. Y lo mismo que Christina Hart desde EEUU para llegar a El Valle, el pueblecito leonés de sus antepasados, hizo Elena Cabrera desde Abenójar a Toledo para saber quién había sido su abuelo y dónde estaba enterrado después de su asesinato en 1936: «En la mitología familiar, Raimundo Cabrera era alguien de quien no se hablaba y al que ni tan siquiera se llamaba por su nombre».

La primera parada se situaba en su propia familia. Nadie sabía nada. Yo sí que no sé nada, se exigía a sí misma la escritora. Y empezaba la búsqueda. Sé por experiencia lo que supone esa búsqueda. Cómo te cansa el desaliento, los detalles cruzados sin garantía de credibilidad, lo fácil que resulta confundir la realidad y la ficción para caer en la impostura, como le advertía una vez a la autora ese joven y solvente investigador (y, para mí, querido amigo) que es David Becerra. Lejos de ninguna impostura escribe Elena Cabrera este libro excelente, un libro en que su abuelo es sólo el punto de partida hacia una indagación que es histórica y colectiva pero principalmente personal. A ratos sobrecogedora, esa indagación. Deja jirones de ella misma en su escritura. Se pregunta, casi desde la rabia y la frustración, las lagunas que con el tiempo serán difíciles de llenar: «Es un lugar común lamentarse de todo lo que no preguntamos en su día a las personas que ya han muerto».

La periodista que preparaba un reportaje sobre memoria histórica se percibió ella misma como parte de esa memoria y de esa historia: «De una manera lenta y un poco sorprendente me fui dando cuenta de que llevaba un año preguntando a los demás algo que yo no me había preguntado. ¿Dónde está mi abuelo?». Ahí empieza todo. El punto de arranque para cerrar un itinerario lleno de sombras estaba servido en esa pregunta. Nunca una vida es sólo una vida. Y más todavía en un tiempo lleno de aspiraciones colectivas, de luchas emancipadoras, de revoluciones que mezclaban tiros y proclamas reivindicativas por las calles y las esquinas de un tiempo en que todo era posible y que un golpe de Estado fascista y su victoria después de tres años de guerra acabarían mandando a la inexistencia. El ciclo de la ocultación republicana lo cerraría una transición que apostaría, como los sucesivos gobiernos de Felipe González y Alfonso Guerra, por el olvido más que por la memoria. El tiempo de las exhumaciones de las fosas comunes está en un momento dulce. Pronto habrá una nueva Ley de Memoria Democrática. Esperemos que rellene los huecos de la que se promulgó en el año 2007. En una de esas fosas están el cuerpo y la memoria de Raimundo Cabrera, un camarero que cayó asesinado por el fascismo en 1936 y se convirtió de por vida en un fantasma en las reuniones familiares a partir de 1939 y casi hasta ahora mismo.

«No, esto no se puede contar», escribía en su libro ¿Sueño que vivo? Ceija Stojka, la mujer gitana austriaca que sobrevivió a los campos de exterminio de Auschwitz, Ravensbrück y Bergen-Belsen. No resulta fácil contar historias como la que cuenta Elena Cabrera en este libro que conmueve y te llena de irritación en muchas de sus páginas. La irritación del trauma apenas superado cuando tantas cosas permanecen en el silencio o el olvido. Si escribir libros como éste es necesario, también lo es que los leamos. Siempre encontraremos en sus páginas algo que nos cae cerca, aunque a lo mejor, como le pasó a la autora y a tanta otra gente, nunca hayamos sido conscientes de esa cercanía. Lean, pues, Algunas lagunas, y a lo mejor les viene a la memoria ese nombre fantasma del que nunca se habla, todavía hoy, en las reuniones familiares. Las de ustedes, digo. Las de ustedes.