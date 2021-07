El epílogo de la ausencia

El poeta Antonio Praena publica en Visor Poesía su último libro, ganador del prestigioso XIX Premio Emilio Alarcos, Cuerpos de Cristo. Este poeta, valenciano nacido en Granada, cuya calidad poética está fuera de duda, nos presenta un libro en el que el lector podrá sentirse concernido en lo más íntimo, pues nos habla desde el interno de su celda y aunque a él no le guste y no lo buscara, desnuda con su palabra no el cuerpo sino algo mucho más difícil, su alma y utiliza para ello la tinta roja del sentimiento, el dolor de la ausencia, sin abandonar la esperanza que brota de la fe. Un poemario dividido en dos partes que, expresan dos realidades distintas de un mismo tema: la vida.

Leemos en Vosotros, el agradecimiento de lo pequeño «Por este simple trozo de limpieza / por su olor a lavanda que perfuma / mis días y mi ropa, doy las gracias»; la provocación «Y ahora piensa en un hombre / que está meando sobre un valle / cubierto de amapolas». Escucharemos los ecos de santa Teresa «A un corazón como el mío / le conviene caminar con espinas» o el recuerdo de san Juan de la Cruz «pues ambos perseguimos el amor / por cumbres y cunetas». Se conmueve ante la brutalidad gratuita de un asesinato que, afecta más al asesino que al asesinado «Hay hombres que regresan de la noche / con más noche en su vientre», sin dejar de recordar que la muerte poco o nada afecta a la naturaleza creada, lo concreta en un espino blanco «que es blanco y es espino y nada sabe / de héroes ni batallas». Aunque es cierto que la muerte nada afecta a la naturaleza, si lo hace directamente con los próximos a los que el dolor les abruma, hasta Jesús ante Lázaro lloró. Eso hace nuestro poeta, llorar la ausencia de los allegados que «nos convierte en epílogo y ya somos / el resto de la historia» pero sin retenerlos «Deja que deje que mi historia /…/ se aleje de este mundo entre tus manos». La vida no tiene sentido sin la muerte que nos permite experimentar en la brevedad humana, la belleza encarnada, la grandeza única de cada vida.

En Ecce Homo encontramos al profesor, al teólogo, al sacerdote, pero sobre todo encontramos al hombre que intenta gozar con la intimidad de su Señor al que le reconoce su poder sobre la vida más allá de la muerte física. Compuesto por trece poemas dedicados a su amigo Francisco. Con este exquisito canto navegaremos cruzando el inmenso mar de la fe en lo concreto, en Dios uno y trino, agarrados a la mano del amigo y cómplice de todo lo vivido «la gran verdad ignora las excusas / a las certezas y ficciones que escribimos», nos sorprenden versos rotundos «No existo porque pienso, ni porque sueño existo. / No existís en mi sueño, ni morís en mis lloros». «Las cosas esenciales / las que no tienen vuelta / son invisibles a los ojos».

Este es un poemario que hay que leer. Cada lector hará propio el texto, ahí radica su belleza, la que cualquiera de nosotros pretendemos para nuestros textos, pero que Antonio Praena consigue en este bello libro. Y sí, lo confieso, le envidio.