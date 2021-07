Renau ayer y hoy

El largometraje de Endora Producciones, dirigido por Eva Vizcarra y Rafa Casañ, Josep Renau, el arte en peligro (2018) obtuvo nueve nominaciones a los Goya, entre ellas la de mejor película. La cinta recoge importantes testimonios sobre su vida, su labor y su legado, además de incorporar imágenes inéditas. Ha sido catalogada por expertos como un documento indispensable para estudiar la figura del artista y lo que supuso su trabajo.

La película pasea por la infancia del artista en las calles del barrio del Cabanyal para luego viajar hasta México y, después, a la que fuera la República Democrática Alemana, donde desarrolló los murales que aún permanecen entre los atractivos turísticos alemanes. Pero volvamos al Cabanyal, porque allí tuvo especial protagonismo Renau. En concreto, durante las III jornadas de Cabanyal Portes Obertes del año 2000, en las que primaba la defensa del barrio y de la cultura, sabiendo ambos en peligro.

Se exponía en viviendas de vecinos obras de arte que generasen circuitos de concienciación. El monográfico en torno a Renau supuso que a lo largo de dos meses once casas acogieran 197 piezas entre carteles y fotomontajes. Un catálogo atestigua que en dos décadas ha sido el proyecto más ambicioso y completo aquí sobre Renau. Porque la exposición que impulsó la Universitat en 2008 Josep Renau (1907-1982): Compromiso y cultura fragmentó la información repartida en la Sala Estudi General, Sala Thesaurus, Sala Martínez Guerricabeitia y La Nau.

Las obras no venían de muy lejos, lo que pasa es que se habían movido poco hasta la cita del Cabanyal. Pues en 1989 el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) había sido objeto de un gran depósito de sus obras, archivo y biblioteca personal. Estaban en València.

Traer Renau al presente es del todo acertado para agitar conciencias. Pensemos en su alegato en favor de los derechos de las mujeres, su militancia en el ámbito del arte como herramienta para el activismo, la defensa de los derechos sociales, sus esperanzas en la capacidad de transformación social, su papel como cartelista, y pionero del fotomontaje político.

Fue nombrado director general de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1936, cargo en el que se mantuvo hasta 1938. Jugó un relevante papel en la salvaguarda y evacuación de las colecciones artísticas previas a los bombardeos y, su interés por Picasso, derivó en la realización del Guernica para el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937.

La necesidad de recuperar la figura de Renau desde el IVAM, a partir de sus jugosos fondos, se ha materializado en una indispensable exposición que comisarían Ramón Escrivà y Josep Salvador bajo el título Los exilios de Renau. Puede visitarse hasta enero de 2022.

Dicha muestra pone en diálogo más de 200 piezas entre carteles, fotomontajes, libros y murales. La cita no solo reúne obra del artista valenciano sino también de otros creadores coetáneos e imágenes de autoría diversa de las que él mismo hizo acopio. Durante años, Renau recopiló imágenes de magacines americanos para sus montajes. Utilizándolos en sus piezas denunciaba el potencial expansivo, el imperialismo y el proceso de colonización cultural que le suponía el modelo de vida americano. Por ello la serie The American Way of Life se convierte en clave para aproximarse a la creación de Renau menos conocida y sin embargo totalmente coherente con su vida y obra.

Al adentrarnos en la sala se inicia el recorrido con un apartado dedicado al estudio de la relación entre Renau y Alfaro Siqueiros, quien lo incorporó al equipo internacional que realizó Retrato de la Burguesía, uno de los hitos del muralismo revolucionario mexicano. El segundo bloque se consagra a la serie completa de fotomontajes de Renau sobre el estilo de vida americano, en diálogo con obras del artista soviético Alexander Zhitomirsky. Mientras que el tercer bloque pone el acento en la irrupción de la nueva arquitectura socialista alemana y su vínculo con el muralismo de corte político.

Debido a su compromiso político, Renau huyó de España tras la Guerra Civil para no ser asesinado por franquistas, pasando primero por México, donde se desarrolló como cartelista, antes de asentarse en Alemania. Junto a los diferentes proyectos de obra mural y comercial que Renau realizó durante sus años en México, se hace hincapié en la colaboración de su esposa, la también artista Manuela Ballester.

Según apuntan los comisarios, la obra de Renau y su evolución no sería igual sin la colaboración de ella. Homenajeándola en este sentido, dentro de la exposición se proyecta el documental dirigido por Giovanna Ribes Manuela Ballester, el llanto airado (2008). Porque algunos compañeros de vida lo son de vida y de causa.