¿Cultura, dice?

Es interesante lo que ha pasado a propósito de la remodelación gubernativa del 10 de julio. Bueno, a decir verdad, han ocurrido muchas cosas y todas ellas rodeadas de un ruido mediático que, al menos, nos ha distraído de las angustias del covid-19 redivivo. Los comentaristas se han solazado recreando las pérdidas de las víctimas, el significado de cada cese, el perfil de los nuevos, el maquiavelismo de la jugada, y así días y días. Pero entre todos estos comentarios hay uno que me llama la atención porque lo sueltan como al desgaire: el señor Iceta, que era ministro de Administración Territorial, pasa a Cultura y Deportes. Pocos, muy pocos, dicen claramente que esto les parece un descenso de categoría, pero todos insinúan que existe una primera división de ministerios con pegada (Exteriores, Economía, Hacienda, Fomento, Interior…) y una segunda división de poco lucimiento y disgustos garantizados para sus titulares (Educación, Universidad y Ciencia, Trabajo, Justicia… ). El ministerio de Cultura, evidentemente, les parece de estos últimos porque casi no tiene competencias

Pues sí, es verdad. Pero esto también le pasa a Administración Territorial, la Escila de la que viene Iceta antes de haber recalado en la actual Caribdis. Mientras la mayoría de los periódicos glosaba unas palabras del renovado ministro en las que lamenta dejar Administración Territorial, otro diario registraba las palabras de Iceta en la toma de posesión, en la que, por cierto, saludó en las cuatro lenguas cooficiales: «El carácter plurilingüe de la cultura española obliga al federalismo cultural y me apresto a hacer todo lo posible desde el cargo que voy a ocupar». Quiero creer, a juzgar por su propia trayectoria personal, que está convencido de lo que dice y que esta vez va en serio. No es un tema menor. Que el problema de la territorialización -simplificado como «problema catalán»- es el más peliagudo que tiene España desde hace tres siglos lo sabe todo el mundo. Pero, contra lo que se piensa, no es un problema ni de dinero ni de poder, es un problema de autoestima cultural. Y esto, fundamentalmente, se refiere a la lengua: hace demasiado tiempo que los hablantes nativos de catalán/valenciano, gallego o euskera sufren porque no acaban de ver que a su idioma se le considere lengua de España con todas las consecuencias; y también hace años que los hispanohablantes nativos de las comunidades bilingües sienten que a su lengua se le niegan espacios a los que tienen derecho. Mientras esto no se resuelva, el estado español estará en entredicho. Algo habrá que hacer: es el momento. Afortunadamente, los giros culturales no aspiran a cambiar solo la legislación, también los hábitos mentales. Y en estos, la vuelta atrás es imposible.