La fricativa consonante protagoniza hoy esta columna. En primero lugar por que es la letra inicial de unas de las editoriales claves para la evolución del cómic europeo: Futurópolis. Nacida desde una pequeña librería, la editorial fundada por el diseñador Étienne Robial y la dibujante Florence Cestac, comenzó su actividad en 1974, en plena eclosión de la reivindicación del cómic adulto que estaba viviendo Francia a través de publicaciones como Charlie Hebdo, L’Echo des Savanes o Metal Hurlant. En ese escenario, los dos fundadores rompieron con los estándares de publicación con una colección de gran formato, 30x40, que se iniciaba rindiendo homenaje a uno de los grandes maestros de la ‘bande dessinée’, Calvo - el recordado creador de Patamousse-, para luego ir dedicándose a diferentes autores como Gir, Tardi, Wrightson, Victor Moscoso o Jeff Jones, caracterizándose por destacar el nombre del autor en gran tamaño en la portada. Una clara apuesta por el cómic autoral que se arropaba con un trabajo artesanal de exquisito amor por la historieta que se seguiría en diferentes colecciones, definidas por un diseño tan personal como reconocible que apostaba por recuperar los clásicos americanos de prensa en la colección Copyright o por la publicación de los autores más jóvenes y rebeldes del panorama galo en la colección X.

Durante los 20 años que fue dirigida por Robial y Cestac, la editorial se convirtió en el mayor crisol creativo del cómic francés, desde el que nació una nueva forma de entender la historieta y el riesgo formal que estaría en el origen de experiencias posteriores como L’Association. Adquirida en 1988 por Gallimard y, posteriormente, gestionada desde Soleil, la editorial fue evolucionando perdiendo quizás el mordiente, pero no el prestigio y el gusto por la búsqueda de nuevos caminos, como demuestra las colecciones coeditdas con los museos del Louvre u Orsay.

En La verdadera historia de Futurópolis (Dolmen, traducción de F. Pérez Navarro) Florence Cestac (seguimos con la efe) narra con excelente pulso aquella experiencia desde dentro, contando la pasión de los inicios y la decepción del final, los buenos y los malos momentos, cómo una experiencia de creación libre y sin prejuicios fue siendo sometida por la realidad económica. Un camino apasionante que nos trae también a una excepcional autora apenas conocida en nuestro país. Ganadora del Gran Premio de Angoulême y reconocida como una de las autoras fundamentales del cómic francés, sus inconfundibles personajes narigudos han sido presencia habitual en revistas como Le Journal de Mickey, Metal Hurlant y Charlie Hebdo, conformando una obra siempre comprometida de una expresividad manifiesta que podía dirigirse tanto al público más joven como al adulto. Por desgracia, en España apenas hemos visto algunas historias sueltas suyas en revistas como El Víbora, por lo que esta edición es una excelente oportunidad para conocer su trabajo.

Y seguimos con la consonante, porque no se me ocurre mejor lectura veraniega que el voluminoso recopilatorio que publica la editorial Panini de la etapa de Matt Fraction, Mike Allred y Laura Allred en la aliterada Fundación Futuro. Con la premisa de que los Cuatro Fantásticos son sustituidos por Ant Man, Hulka, Medusa y Ms. Cosa durante un tiempo haciéndose cargo de la particular academia de superniños creada por Reed Richards, los autores aprovechan para romper todos los cánones de la serie principal y aportar un tsunami de frescura, indagando en la parte más humana de los héroes muy en la línea de lo que el guionista hizo con David Aja en la multipremiada Hawkey. Y funciona como un reloj: una lectura desenfadada, pero con su punto de reflexión sobre el género ideal para estas fechas.

Y no se olviden fantasear fabulosamente en el futuro ferragosto.