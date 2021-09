Bon nadal!

Fa vint anys l’estiu per a mi era aquell moment de l’any que no s’acabava mai. Fa deu anys era estudiar, perquè la santíssima gràcia d’existir en aquells temps les recuperacions al setembre, em permetia enjogassar-me durant el curs sabent que ja tornaria, a la segona oportunitat, al lloc que calia. Més tard cada agost era Nova York. I ara en fa dos que l’estiu és Oliva i allò que s’acaba quan encara no ha començat. Henry James va dir que «vesprades d’estiu» eren les dues paraules més boniques de la llengua anglesa. Però això era una altra època, quan encara hi havia un cert respecte per les estacions de l’any.

He estat tot l’estiu cara a la pantalla, sense desconnectar, com quasi tota la gent amb qui he conversat. I així m’han passat les vacances, preparant-me per fer-les. Tampoc no he llegit cap llibre. Abans acumulava lectures per a l’estiu com fan els polítics quan cada juliol publiquen el llistat dels títols que han triat per a la temporada estival i que immediatament entren en el rànking dels més venuts als llistats d’Amazon.

I així, com qui no vol la cosa, som al setembre (el primer d’uns quants mesos que arriba amb erra, perfecte per menjar ostres, com ens alertava Gabriel Ferrater) i ens trobem al mig d’un paisatge estrany: monuments plantats als carrers de València i falleres plorant perquè alguns han caigut a trossos pel temporal, la renúncia al càrrec del bisbe de Solsona, enamorat d’una escriptora de novel·les de temàtica eròtica i satànica i, ara que ens havíem tret de sobre a Toni Cantó, arriba Albert Rivera, fitxat per impartir classes d’un màster a la Càmera de Comerç. A això s’afegeix, amb pocs dies de diferència, la mort de Jean Paul Belmondo, l’ictus de Jane Birkin i la caiguda de la pianista Maria Joâo Pires.

Davant d’aquest paisatge apocalíptic i desolador, arriba una notícia que dona ales i que ha estat rebuda amb entusiasme pel sector literari: fa poc es feia públic que Izaskun Arretxe serà la nova directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Això m’ha fet pensar que estem davant d’una situació que no s’havia donat mai. Ara mateix, el paisatge literari queda feliçment configurat de manera que simultàniament les responsables de les lletres a Catalunya, a Espanya i al País Valencià, són dones. Dues d’elles, per cert, valencianes: Maria José Gálvez i Carmen Amoraga. Segons les estadístiques les dones llegeixen el doble que els homes i publiquen la meitat que ells. Algun dia potser s’analitzaran també les campanyes de foment de la lectura quan són liderades per dones i els seus llocs d’incidència, més a prop de les presons que de les inauguracions.