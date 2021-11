Guerrilleras de la viñeta

Poco podían imaginar Joyce Brabner y Lou Ann Merkle que su trabajo en ‘Real War Stories’ a finales de los 90 estaba sentando las bases de un nuevo género en el cómic, que llevaba el periodismo al lenguaje de las viñetas. Es evidente que la relación entre periodismo y cómic es casi tan antigua como la prensa escrita y son muchos los ejemplos de narraciones gráficas que tienen una componente informativa que los desliga de la tradición de la historieta acercándolo a la no ficción. Pero al abordar la realidad de la guerra civil salvadoreña, Brabner y Merkle establecieron una serie de ideas y formas que se desarrollaron en una novedosa forma de ensayo gráfico dentro del tradicional formato del comic-book. Un concepto que se definiría y encontraría recorrido más tarde fundamentalmente a través de la obra del autor maltés Joe Sacco, creciendo y consolidándose como una forma más del periodismo que ya tiene incluso publicaciones especializadas como La Revue Dessinée en Francia, así como plataformas digitales como The Nib (http:///www.thenib.com), Cartoon Movement (http://www.cartoonmovement.com) o Drawing the times (http://www.drawingtimes.com). Hoy esta forma de historieta se aprovecha ampliamente de la generalización de la no-ficción en el noveno arte para incorporar todo tipo de temáticas y desarrollarse a través del ensayo gráfico con indudable éxito. Buen ejemplo de esta dinámica puede ser ‘En el ombligo, diarios de guerra y paz en Colombia’, de Gala Rocabert-Navarro y Anna Lina Mattar (Salamandra Graphic), un relato de la compleja realidad tras la entrega de las armas de la guerrilla colombiana que las autoras articulan a través de su experiencia personal en el terreno, con transiciones fluidas y naturales entre el lenguaje del cómic y del relato ilustrado. Una obra galardonada con el premio FNAC/Salamandra de novela gráfica que certifica la aceptación del periodismo en cómic.

Un género que además está mostrando una universalidad absoluta que no conoce fronteras geográficas ni estilos: ‘El club de los libros prohibidos’, de Kimhyun Sook, Ryan Estrada y Ko HyunG-Ju (Sapristi Cómic) cuenta el protagonismo de las protestas estudiantiles en el progreso democrático de Corea del Sur. Tras la separación impuesta por el conflicto, el apoyo occidental incondicional al régimen establecido en el sur invisibilizó las prácticas de represión y la deriva antidemocrática del país, creando duras situaciones que esta novela gráfica refleja de forma exhaustiva. Posiblemente, una de las autoras que mejor ha desarrollado las posibilidades del género sea Susanna Martín, que ha mostrado un importante compromiso a través de obras como ‘Gaza Amal’ (UNRWA) o ‘Sansamba’ (Norma Editorial). Las limitaciones de la pandemia ha hecho coincidir la aparición de sus dos últimas obras, ‘Halima: Derrumbando Muros’, segunda colaboración de la autora con UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, e Irse o morir, editado por CEA(R), la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi. Dos obras que se trasladan a espacios tan alejados como Cisjordania o Centroamérica para narrar las dificultades de aquellos que son sistemáticamente reprimidos por un sistema que los oprime, ya sea política, económicamente o ambas. A través de testimonios personales, Martín construye un panorama de realidades ocultas que deben salir a la luz, siempre con una especial atención a una perspectiva de género que potencia situaciones de por sí terribles. La coincidencia en el tiempo de estas dos obras permite comprender cómo escenarios tan distintos y distantes en apariencia resultan ser paradójicamente comunes, unidos por la pobreza como detonante de la represión y el olvido. Los cómics de Martín actúan como una potente herramienta de sensibilización desde un análisis periodístico intachable. Tebeos que usan las viñetas como certeras armas contra la injusticia.