Escriure per no callar

Com Josep Pla, i per raons distintes a l’homenot de Llofriu, el darrers anys he vist la vida «en forma d’article». Gràcies a Déu, sempre he tingut alguna comanda damunt de la taula. Un article de premsa, un d’assagístic més llarg i barbut, amb les prestigioses notes a peu de pàgina. Ara, expulsat de l’horari laboral, l’encàrrec editorial m’organitza la jornada, crea rutines, ompli els buits metafísics del pas del temps. Satisfetes les obligacions, com si diguérem fora d’hores, em solc dedicar al dietarisme a destall: escriptura fragmentària, confessional o no. A diferència de l’article clàssic, l’apunt de dietari no implica compromís previ, i no demana l’ajust a formes rígides i encotillades. Diríem que és més lliure, també més espontani.

Ben mirat, aquestes dues formes d’escriptura responen a maneres complementàries de veure la vida -de viure-la. La primera correspon a l’obligació de la norma, que és una classe de llei. Una obligació que comporta també seguretat, ja que pensar i escriure d’acord amb convencions formals sol organitzar-nos la ment i la manera de treballar. Una forma com una altra d’exercitar el cervell i de mantenir les eines de la caixa engreixades i a punt. Com solem dir per influència catòlica, una regla aguanta un convent. El dietari, per contra, està més a prop de l’autogestió d’una certa solitud. De la llibertat de criteri i la consegüent responsabilitat calvinista. Però l’«aprenentatge de la soledat» de què parlava David Vilaseca implica massa sovint una «por a la llibertat», segons va diagnosticar el savi Erich Fromm. Potser per aquests maldecaps, solc fantasejar amb la idea de tenir un bessó. O millor dit, de ser dues persones alhora, que no és ben bé el mateix. Un articulista recte i ordenat que s’ajusta al patró de l’encàrrec. I en paral·lel, un dietarista impulsiu i impremeditat que escriu tal com raja no importa de què o contra què. De fet, davant de segons quins aspectes de la vida realment viscuda, pense d’una manera i així mateix la contrària. El meu esperit de contradicció davant de la pantalla en blanc és permanent. Una escissió que deu estar descrita als manuals de psicologia. Una conseqüència de l’escepticisme preventiu en què visc massa immergit, pense els instants de lucidesa passatgera. «Perquè no em foten», solia dir Joan Fuster quan li preguntaven per què es refugiava en aquesta mena d’escepticisme. «Perquè no em foten». És una raó de pes per a escriure de matí al diari i contradir-se de vesprada al dietari. L’alternativa seria el silenci. «Morir deu ser deixar d’escriure», va deixar-nos en testament el mateix Fuster. Si en fórem dos, arribat el cas, sempre ens quedaria l’altre, que també soc jo.