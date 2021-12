Neollengua i Imperi

Diuen que qui és capaç de donar a les paraules un sentit determinat és qui té el control de la situació. Postdata no és el lloc, trobe, per als anàlisis polítics sinó una tribuna des de la qual pot ben bé parlar-se del poder de les paraules. I també dels silencis, com ara la discreció política amb la que ha estat acollit el fracàs militar amb la caiguda de Afganistan. Una retirada desastrosa però sense les vergonyetes de l’Imperi a Saigon: material per a la propaganda d’un Partit Republicà que ha abraçat el programa de l’extrema dreta digital (fins i tot la seua angelologia i teodicea) i per a deplorar el sacrifici dels nostres combatents.

Qui ha perdut? Què és el que s’ha perdut? Diuen que a Estats Units no li agraden les guerres tot i que una persona molt intel·ligent precisava «no li agraden les guerres... que perd».

La cosa dita és la més improbable

El mateix nom de la campanya militar –Llibertat duradora– semblava al·ludir a una moto de cilindrada mitjana però continguda pel que fa al consum de combustible. Ja hem vist que la democràcia d’hivernacle assajada a Kabul ha estat moltes coses –per exemple, caríssima– però, lamentablement, molt poc duradora. A partir de 2015 es posà en marxa una segona fase de la intervenció acollida a un nou baptisme: ara es deia Suport garantit. La garantia, pel que hem vist, caducava, com totes les coses del nostre món.

Ens hem quedat sense saber –ningú no ha piulat– si el que més deploren les forces occidentals vint anys destacades en Afganistan és la derrota militar, la pèrdua de valuoses fonts de matèries primes encara per explotar(i del negoci del cascall que és més rendible que les mines d’ or i safirs)o les posicions avançades a l’oest de Xina o al sud de les velles repúbliques soviètiques del centre d’Àsia.

Guerra i diplomàcia

L’animal de Donald Trump va desacreditar amb les seues expansions de bomber ciclotímic l’ofici de diplomàtic que és el més necessari i el més mentider de tots els oficis, inclòs el de puta. La cosa comprovada és que es més fàcil aprofitar-se dels combats d’un altre que dels combats propis. La intervenció soviètica en Afganistan donà moltes alegries als EUA que passaran ara per una temporada penitencial merescuda que serà de gran profit per a la seua ànima: si sap llegir els signes que envien les estrelles.

En altra època resultava molt formatiu escoltar o llegir a diplomàtics de primera línia com Madeleine Albright o Zbigniew Brzezinski a qui li preguntaren si incitaren als russos a enviscar-se en Afganistan i el vell gos de pressa contestà: «Nosaltres no espentàrem als soviètics a intervenir en Afganistan, però incrementàrem conscientment la possibilitat de que ho feren». Una raonament tan gloriosament falsari com subtil.

Sembrar democràcies

Les armes de destrucció massiva foren tan importants precisament perquè només existien com a construcció verbal. El fantasma fa més por que l’assassí per la raó que hi ha molts més, de fantasmes. A Corea del Nord que sí que n’hi ha d’aquestes armes, s’hi pot practicar una forma de contenció segura i de risc controlat: convidar al president Kim Jong-un a una llarga visita a Disneylàndia. Li encanta, de fet, en sembla un personatge de la Disney. Una guerra global contra el terrorisme era una expressió quasi tan idiota (nomé es pot fer guerra contra un enemic honorable i uniformat, si pot ser) com les «missions de pau» a càrrec de qualsevol exèrcit.

En algun moment sabrem, amb tota certesa, quin era el motiu de la guerra més llarga dels EUA a part de la venjança, una clau del funcionament d’un país més veterotestamentari que cristià.

En tot cas exportar democràcies i revolucions amb el braç militar és molt mala idea, suposant que l’OTAN la tinguera, que és molt poc probable més enllà de l’aparador. Era el sistema napoleònic i que li pregunten al Bonaparte com li va anar a Espanya i Rússia, precisament els dos països que més necessitaven la medecina liberal (Àustria era tan pudenta que no li hauria fet profit).

Als Estats Units els hi hauria anat molt millor repoblar de llibertats al seu propi país, caigut com nosaltres en una de les clàssiques desviacions de la república (i de la monarquia): la oligarquia.

Moren els ciutadans, milloren les finances d’uns pocs gegants de l’economia i, en primer lloc, dels fabricants d’armes i dels contractistes de seguretat, ja ho deia Gore Vidal. I les coses han anat a pitjor.

Privatitzar el món

D’ençà que un grapat de persones apareixen en els registres de la propietat més vegades que la foto de Franco en les escoles de la Dictadura que les ànimes s’han vist retallades per les fronteres. Fronteres interiors, és clar. Les circumstàncies han volgut que la derrota dels EUA –i l’èxit de les seues empreses– a Afganistan haja coincidit amb el primer vol d’SpaceX per a astronautes aficionats. Elon Musk privatitza les funcions de la NASA i fins i tot l’èpica de l’última frontera transformada en turisme d’aventura.

Un veterà com Henry Kissinger ja deia «El petroli és massa important per a deixar-lo en mans dels àrabs». Les manifestacions de sinceritat arriben quan la maquinària bèl·lica ja està en marxa, fins i tot quan, mal que bé, ja ha fet el seu paper tant si ha resultat vergonyós com reeixit. La informació també és, pel que sembla, massa important per a deixar-la en mans de periodistes, ja ho veiem, i el cinisme és el material de construcció més compatible amb la hipocresia de les bones intencions. I ningú té millors intencions que els bancs i els monopolis energètics, que no heu vist la seua publicitat?

En el balneari

La lliçó que rebrem, més d’hora que tard, els habitants del balneari ibèric (el millor lloc del món si no tens que treballar i potser també si tens que fer-ho)és que cap de les suposades operacions contra açò i allò han aportat més seguretat per als països intervinguts o per als ciutadans de la superpotència de la qual som delegats regionals.

El professor Klemperer (Lingua tertii imperii) tenia un sistema infal·lible per a descobrir les derrotes de la Wehrmacht. Si el part de guerra deia que «les nostres forces han lluitat heroicament» en tal o qual lloc volia dir que no havien pres cap objectiu i que seguien reculant. I se n’anava ràpidament a contar-li-ho al barber del cantó.